Павел Крашенинников: Кошек, собак, кроликов и попугаев конфисковывать за долги хозяев больше не будут

Павел Крашенинников Фото: Иван МАКЕЕВ

- ...Алло! Павел Владимирович!У меня срочный звонок!

- Александр, слушаю тебя...

- «Контрразведка» мне донесла, что сегодня вы обсуждаете важный законопроект. Скоро он станет законом, запрещающим правоохранительным органам и так далее конфисковывать животных у людей, которые будут под уголовной ответственностью в том числе. Я так понимаю?

- Ну, да, верно.

Дело в том, что у нас часто рассматривают домашних животных - как вещи, как объекты, которые стоят денег. И поэтому, собственно говоря, они являются предметом общего имущества, а конкретно - в случае ареста этого самого имущества.

- За долги, да?

- Да, - в случае взыскания долгов. В основном, это связано с гражданскими делами. И, конечно же, это неправильно.

- Согласен.

- Потому что это, фактически, является способом давления. Ведь мы знаем, что для абсолютного большинства тех, у кого есть животные, - это, по сути, члены семьи. И, конечно, здесь уже наносятся такие нравственные страдания людям, да и другие переживания, совсем не имущественного свойства. Разумеется, это неправильно.

Мы с коллегой Бурматовым (Владимир Бурматов - глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. - А.Г.) предложили все-таки такой вариант. Есть специальная статья в Гражданско-процессуальном кодексе: «Имущество, которое не подлежит описи ни при каких обстоятельствах». Почему бы не внести туда вот эти поправки, о которых идёт речь. И сегодня (в четверг, 28 января.- А.Г.) на заседании нашего комитета, надеюсь, коллеги нас поддержат.

- Речь идет конкретно о каких животных? Можете перечислить? Ведь тогда, когда мы в прошлом году касались этих поправок, там были такие случаи, что крокодила в Питере конфисковали, рептилий и так далее. Или речь идет о собаках и кошках, о рыбках, о птичках - о попугаях?

- Да, вы знаете, мы не можем, конечно же, перечислять все виды животных. В крайнем случае, если возникнут какие-то сложные ситуации, будут экспертов привлекать. Конечно, речь идет о традиционных домашних питомцах. В первую очередь, это собаки, кошки. Но бывают и другие, и кролики, и так далее.

Поэтому, мне кажется очевидным, что крокодил в данном случае - вообще источник повышенной опасности. И точно - к домашним - вряд ли его можно отнести.

То есть перечня конкретного нет, но есть очевидные вещи и есть случаи пограничные, которые потребуют оценок специалистов.

- То есть уже на финишную прямую вы выходите в обсуждении этих поправок?

- Совершенно точно, Александр. У нас все сроки по регламенту подошли. Мы выносим проект на комитет. И дальше будем предлагать, конечно же, на пленарное заседание Думы и двигаться дальше - с тем, чтобы в весеннюю сессию этот вопрос попытаться закрыть.

Не все, конечно, рады этому обстоятельству. Потому что, в службе судебных приставов есть ряд специалистов, которые так и говорят: вот, они не платят долги, мы на них таким вот способом будем давить. Это, как мы уже выше сказали, не тот случай. Одно дело – описывать мебель или еще какие-то объекты, а другое – братьев наших меньших.

- То есть уже к лету эти поправки могут заработать?

- Я надеюсь, что к лету эта норма в Гражданско-процессуальном кодексе уже будет действовать.

- И все же! А почему вы не хотите перечислить, скажем так - «объекты защиты», допустим, вплоть до дорогих рыбок, попугаев? Их же проще тогда будет защищать.

- Мы так не можем, у нас все-таки нормы должны быть универсальными. И жизнь у нас очень богатая. И мы не в силах все перечислить, какая собака в каком доме, на какой улице, в каком городе...

Это не функция права, это уже правоприменитель должен будет вникать в детали. Он так и называется – правоприменитель, потому что применяет норму закона. Это он должен на практике все реализовывать.

- А какая формулировка будет окончательной?

- Вот такая и будет, по поводу домашних животных, что они не подлежат аресту (описи) и не могут быть изъяты при подобных обстоятельствах.

- В качестве давления на должников?

- В качестве давления или при реализации имущества, когда его не хватает, когда долг не может быть оплачен. Естественно, на торги такие «объекты» или «вещи» выставляться не могут.

- Очень кстати ваша инициатива. Довольно интересная и нужная народу…

- У нас с вами же есть такие меньшие братья дома.

- У меня два брата. Коты Мотя (сокращённая кличка от имени Бегемот) и Тигран.

- Поэтому мы так тонко чувствуем ситуацию. Я думаю, что и те, у кого есть животные, и те, у кого их нет, - они все равно эти вещи понимают, конечно, и все эти истории. Считаю, это безобразие, что до сих пор действовали такие странные нормы - они были односторонними. И они применялись, вот это тоже принципиально неправильно.

- У вас кто из меньших братьев сейчас дома живет?

- У меня собачонок – порода бишон. Его зовут Снупи.

- Спасибо. Рад был вас услышать.Привет вашему Снупи.

- ...Давно с тобой мы не разговаривали. В этом году, по-моему, первый раз.

- Вот видишь, как хорошо. И - такой, просто отличный повод!

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