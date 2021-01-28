Операция, ИВЛ, клиническая смерть: что известно о состоянии 87-летнего Василия Ланового

Василия Семеновича перевели в реанимацию под круглосуточное наблюдение врачей Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Звезда театра и кино Василий Лановой почти месяц назад был экстренно госпитализирован из-за осложнений после коронавируса. Все это время поклонники следят за новостями о состоянием знаменитого актера. По последним данным, Василию Семеновичу резко стало хуже несколько часов назад.

В театре Вахтангова рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом Василия Ланового. "К сожалению, Василий Семенович действительно находится в реанимации. Это последствия ковида. Вчера вечером ему стало плохо. Он лежит в больнице почти месяц. Его лечение шло неплохо до вчерашнего дня. Василия Семеновича перевели в реанимацию под круглосуточное наблюдение врачей", - подтвердил сайту kp.ru директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Согласно имеющимся данным, в последнее время у Ланового имелись серьезные проблемы с дыханием. В результате актеру потребовалась срочная операция. Звезду театра и кино подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Телеграм-канал База и вовсе сообщил: "Василий Лановой пережил состояние клинической смерти". Состояние актера, учитывая его преклонный возраст, оценивается, как очень тяжелое.

Напомним, Василий Лановой почувствовал симптомы коронавируса в первый день нового года. 87-летний актер сдал анализ и 2 января получил положительный результат теста. У него было обнаружено поражения легких. Супруга звезды Ирина Купченко также инфицирована. Обоих в начале января госпитализировали.