Вслед за Началовой: шоу-бизнес выстроился в очередь за детьми «из пробирки»

Последней любовью Юлии Началовой стал нижегородский судья Вячеслав Кудря. Пара мечтала о ребенке... Фото: Борис КУДРЯВОВ

Свой последний день рождения Юлия отметила в 2019 году, незадолго до обострения болезней и скоропостижной смерти. При этом уже после ухода звезда якобы вновь стала мамой: по некоторым данным, последний избранник Началовой, нижегородский судья Вячеслав Кудря, воспитывает маленького сына певицы, который появился на свет благодаря ее замороженным яйцеклеткам и услугам суррогатной матери. Репортерам удалось даже заснять малыша на семейном празднике. И хотя семья молчит о рождении наследника, эта новость потрясла друзей и коллег. В шоу-бизнесе ажиотаж: все больше звезд хотят детей «из пробирки».

ДЕТИ ПУГАЧЕВОЙ И БУДУЩИЕ ВНУКИ САФРОНОВА

О том, что они с Кудрей мечтают о сыне, Началова сама рассказывала в последних интервью. Мол, наследника пока нет, но он в ближайших планах - мы над этим работаем. Именно поэтому близкие подруги не сомневаются: певица действительно могла заморозить яйцеклетки.

- У Юли были проблемы со здоровьем, и я думаю, что она заранее позаботилась о будущем потомстве: она не собиралась умирать и хотела большую семью, - уверена Лера Кудрявцева.

История Началовой многих знаменитостей заставила вновь задуматься о детях.

О ребенке, который стал бы продолжением Жанны Фриске, мечтает и ее семья. Тем более что маленького Платона родственники артистки не видели уже четыре года. Бабушка с дедушкой судятся за внука с его отцом Дмитрием Шепелевым, но пока безрезультатно.

- Конечно, мы были бы счастливы появлению наследника после смерти Жанны, - признается «КП» сестра звезды Наталья Фриске. - Но врачи почему-то не предложили ей заморозить яйцеклетки. Онкологию у сестры обнаружили спустя три месяца после рождения Платона. Она была здоровой молодой женщиной, рожала сама. Никто не думал, что так все получится… Но эти новые медицинские технологии - прекрасный вариант для тех, кто не может забеременеть естественным путем. Хотя я сама об этом пока не думала: мне 35 лет, я еще молодая женщина.

Наталья Фриске Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Самые известные наследники в нашем шоу-бизнесе, рожденные благодаря замороженным яйцеклеткам, - дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Двойняшки Лиза и Гарри появились благодаря тому, что Примадонна десятью годами ранее обратилась к врачам.

Самые известные наследники в нашем шоу-бизнесе, рожденные благодаря замороженным яйцеклеткам, - дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На Западе это обычное явление: о будущем потомстве так позаботились Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон… Да и у нас в последнее время отношение к щепетильной процедуре стало меняться. Услугами криоконсервации (заморозки биоматериала), по собственному признанию, воспользовались писательница Лена Ленина и экс-«Блестящая» Анна Семенович. Алена Водонаева еще только планирует поход в клинику, а Маша Малиновская преподнесла себе такой подарок на 40-летие.

При этом далеко не всегда знаменитости обращаются к врачам из-за проблем со здоровьем: зачастую они просто хотят отложить материнство.

Анна Семенович Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я заморозила яйцеклетки и прямо выдохнула, - рассказывает Анна Семенович. - Меня задавили вопросами: «Когда, ну когда ты уже родишь? Часики-то тикают». На примете пока никого нет, но теперь я спокойна, никуда не надо торопиться. Встречу достойного мужчину и рожу ему двоих - мальчика и девочку. Я сама только сейчас созрела стать матерью. Детства не видела, жила в диком стрессе, у меня глаз дергался после фигурного катания, потом «Блестящие»… Ну когда рожать?!

О будущем потомстве заботятся не только женщины. Так, сын художника Никаса Сафронова готов подарить ему внуков «из пробирки». 30-летие Лука Затравкин отметил, наведавшись в репродуктивный центр.

- Везде говорят, что коронавирус влияет на фертильность мужчин, - рассуждает пианист в беседе с «КП». - У меня детей пока нет, и я не готов заводить их прямо сегодня, чтобы опередить ковид. Поэтому я решил обезопаситься от любых рисков и в буквальном смысле увековечить себя. Это не мода, а ответственность: ребенок рождается не по залету, а в результате планирования. Да и вообще дети из пробирки, несмотря на скептичное отношение, не перестают быть детьми.

Вячеслав тщательно оберегает сына от прессы - на единственном фото, которое удалось сделать, мальчика разглядеть почти невозможно. Фото: telegram.org

ПРИВИЛЕГИЯ БОГАТЫХ И ЗНАМЕНИТЫХ

Заморозить свой биоматериал довольно дорого, именно поэтому среди желающих так много богатых и знаменитых. Для женщин полное обследование и отбор яйцеклеток обойдется в 200 - 250 тысяч плюс хранение: 15 тысяч в год. Для мужчин дешевле: около 20 - 40 тысяч рублей за анализы и заморозку плюс хранение: около 3 тысяч за каждый год.

- Действительно, в последнее время криоконсервация стала популярнее, это работает по принципу сарафанного радио: кто-то из шоу-бизнеса рассказал о своем опыте - остальные заинтересовались, - объясняет «КП» акушер-гинеколог и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе. - Плюс пандемия повлияла: люди не знали, как поведет себя болезнь, многие решили подстраховаться. Есть и еще один важный момент: процедура ЭКО более результативна, если используется замороженный материал. Однако из-за высокой стоимости, к сожалению, это доступно далеко не всем пациентам.

Воспользоваться замороженными яйцеклетками или сперматозоидами может либо их хозяин, либо те, кого он указал в договоре с клиникой: как правило, это члены семьи. Так и получается посмертное родительство.

- Именно поэтому ребенок Вячеслава Кудри, если он рожден от Юлии Началовой, может быть узаконен только в одном случае: если артистка официально разрешила ему воспользоваться своим биоматериалом, - отмечает Борис Лордкипанидзе. - Однако здесь возникает другая проблема. В России одинокие отцы, чьих детей выносили суррогатные матери, находятся вне закона. Поэтому, кстати, многие известные одинокие папы «рожают» детей в Америке. Если же это произошло на территории нашей страны, получить свидетельство о рождении можно только через суд.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Все это ради рекламы и лайков»

- Я не верю артистам, которые рассказывают публике сказки, что они там 10 лет назад что-то заморозили, - все это ради пиара, рекламы и лайков, - считает музыкальный критик Сергей Соседов. - Люди тратят на деторождение годы и огромные деньги. И у кого все получилось, не кричат, а помалкивают. Для меня история Юли Началовой - это просто пиар на костях. Такие спекуляции аморальны..

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