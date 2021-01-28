Что случилось с дочерью погибшего актера Александра Дедюшко

Зрители запомнили артиста мужественным героем, готовым рискнуть всем ради справедливости и правды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Александр Дедюшко погиб в автокатастрофе вместе со второй женой Светланой Чернышковой и восьмилетним сыном Дмитрием вечером 3 ноября 2007 года. Когда 45-летнего артиста не стало, его старшей дочке от первого брака Ксении Дедюшко было 15 лет.

Актер Александр Дедюшко прославился благодаря ролям в таких остросюжетных фильмах, как "Оперативный псевдоним", "Сармат", "Парни из стали" и "Псевдоним «Албанец»". Зрители запомнили артиста мужественным героем, готовым рискнуть всем ради справедливости и правды.

Артист был женат дважды. В 1986 году он сыграл свадьбу с Людмилой Томилиной. Они учились в Нижегородском театральном училище. 12 января 1991 года у пары родилась дочь Ксения Дедюшко. Супруги долгое время жили и работали в разных городах. Когда их дочке Ксюше не было и года, артист собрал свои вещи и ушел из семьи.

Актер Александр Дедюшко погиб в автокатастрофе Фото: Михаил ФРОЛОВ

"Он захлопнул дверь, а я, рыдая, сползла по косяку. Помню, как уставилась на настенные часы. Просто не могла оторвать глаз от циферблата. На часах было 22:15, на календаре 3 ноября. Спустя ровно 15 лет, 3 ноября в 22:15, я получила сообщение о гибели Саши", - рассказывала Томилина. Дедюшко, его вторая жена Света и восьмилетний сын Дима разбились в аварии.

С первой супругой актеру удалось сохранить хорошие отношения. Дочь Ксюша регулярно общалась с отцом и единокровным братом.

Александр Дедюшко с первой женой Людмилой Томилиной

К слову, девушка чудом не оказалась в тот роковой день в машине с отцом. Он звал ее в поездку к друзьям. Ксению спасла болезнь, она осталась дома.

После смерти Александра родственники его второй жены все забрали себе - квартиру в Москве и дачу под Липецком. 12 раз суды подтверждали право несовершеннолетней Ксении на долю наследства. Но девушке ничего не досталось.

Томилины устали доказывать свою правоту и просто отказались от доли в наследстве. Ксения попросила лишь отдать награду Александра Дедюшко за лучшую мужскую роль в сериале "Оперативный псевдоним", несколько фотографий и игрушку маленького Димы. Родители Светланы запросили за это 200 тысяч рублей. Но, получив деньги, заявили, мол, награда куда-то затерялась. Позже выяснилось, что она спокойно лежала в доме актера. Но ни ее, ни деньги Томилиным не вернули, пишет "Экспресс газета".

Ксения хотела было пойти по стопам родителей и поступила в Ярославский театральный институт. Однако, не окончив его, ушла в Ярославский госуниверситет на исторический факультет.

Ксения томилина с мамой

Сейчас девушка живет в Москве, работает в сфере, далекой от театра и кино. Интервью о знаменитом отце она не дает и вообще старается не упоминать родство. Однако за могилой на Троекуровском кладбище ухаживает именно она. На погосте стоят три памятника из черного камня, на которых выгравированы портреты Дедюшко, его жены и сына. Все изображения объединила рамка, стилизованная под кинопленку. Кованая ограда напоминает стебли волшебных растений. На плите, расположенной на могиле, близкие увековечили: "«Сердце все не верит в горечь и утрату, Словно дверь открыли вы и ушли куда-то». Помним, любим, скорбим".