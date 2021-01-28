Донбасс признал себя русским

В одном зале, на сцене, чуть ли не впервые оказались рядом руководители ЛНР и ДНР, Леонид Пасечник и Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Этот донецкий день ничем не отличался от раннего утра – влажный сумрак в котором плавали фигуры вооруженных людей. Центр славянской культуры был оцеплен чуть ли ни тремя кордонами охраны. Ждали терактов или провокаций. Момент удобный, можно сказать, уникальный – в одном зале, на сцене, чуть ли не впервые оказались рядом руководители ЛНР и ДНР, Леонид Пасечник и Денис Пушилин. И этот факт говорил о том, что брошюра на 50 страниц, нечто большее, чем полугодовой труд группы российских и донецких историков и интеллектуалов. Да и само мероприятие называлось раздражающе – «интеграционный форум Русский Донбасс».

В Незалежной пристально следили за Доктриной. Узнав, что делегатам вместе с текстом доктрины выдают пузырек с обеззараживающим спреем, на Украине сразу начали плоско шутить в интернете: «только выпивкой можно заманить даунбасского орка в культурное место».

Но, объективно, «небратьям» было не до шуток. Так называемый «Минск» по сути провалился. Украинцы последний год пытались изменить договор под себя, а когда им напомнили, что «написанное пером, не вырубишь топором», просто стали игнорировать «Минские соглашения». Капкан «Минска» оказался обоюдным. Украину все-таки заставили прекратить агрессию против республик. Взамен, Донбасс получил почти 7 лет безвременья – в котором не было ни мира, ни войны, ни признания, ни жизни в составе Украины. Остался один путь – в Россию, и его нужно было обосновать, в первую очередь, для самих себя и уложить это обоснование в строгий, исторически верный и убедительный документ наподобие первой американской Конституции. Потом можно проводить референдум и присоединяться к России.

Об этом говорили все.

Когда выступала Маргарита Симоньян:

- Люди Донбасса хотят быть русскими. Мы обязаны обеспечить им эту возможность. Люди Донбасса хотят говорить по-русски так, чтобы никто не мог у них отнять это право или оспорить писульками, или законами. Люди Донбасса хотят быть частью своей огромной, щедрой Родины. Россия, матушка! Забери Донбасс домой!

Маргарита Симоньян Фото: Дмитрий СТЕШИН

От этих слов, половина зала практически рыдала и даже мужики в камуфляжах, увешанные орденами, отворачивались, смотрели в потолок или пол. Настолько эта просьба оказалась выстрадана, вот только озвучить ее до этого момента было некому.

Российский политик Сергей Бабурин, вышел к микрофону с мальтийским крестом на нашейной ленте. И пояснил:

- Этот крест мне подарили потомки семьи российских императоров за труды по восстановлению СССР…

Шокированный зал засмеялся, но не сразу. И тогда политик закончил свою мысль:

- Донбассу пора возвращаться домой.

Добавить к этим словам было нечего. Форум закончился очень обтекаемыми, дипломатически-выверенными выступлениями Пушилина и Пасечника. Их можно понять, последствия того, что было сделано сегодня в конференц-зале Центра славянской культуры, просто непредсказуемы и варьируются в диапазоне от признания ЛДНР до начала активных боевых действий Украины против республик.

СПРАВКА КП

Что такое Доктрина «Русский Донбасс»?

Цель Доктрины: способствовать восстановлению исторической справедливости – укреплению государственности Донецкой и Луганской народных республик, как русских национальных государств.

Задачи: вернуть Донбасс в качестве субъекта в сферу русского исторического пространства.

Смысл: Доктрина является системой официально-принятых в Донецкой и Луганской народных республиках взглядов, определяющих их идеологию и вектор развития.

Больше половины текста Доктрины – подробнейшее историческое исследование формирования «донбасской идентичности», как места проживания русских людей при полном отсутствии упоминаний о так называемых «украинцах». Десятки исторических фотографий, карт и схем. Самое важное – две последние страницы брошюры озаглавленные: «Как бы ни складывались отношения ДНР и ЛНР с государственными образованиями на территории Украины, будущее республик только с Россией».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сроки и планы составлены: Когда Украина нападет на Донбасс по сценарию Карабаха

По данным разведки ДНР, подготовка Киева к наступлению закончится к началу февраля (подробности)