"Когда узнал результат КТ - почернел": Вдова Бориса Грачевского рассказала о последних днях мужа

Борис Юрьевич Грачевский умер 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

12 дней Борис Грачевский лечил коронавирус дома по рекомендациям знакомого онлайн доктора. «Думал пронесет!» - уже из больницы передавал в соцсетях друзьям руководитель детского киножурнала «Ералаш». Когда Борису Юрьевичу стало совсем тяжело, жена заставила его поехать на КТ – исследование показало серьезное поражение легких. Тогда Грачевский испугался и решился на госпитализацию. Но обратился к врачам слишком поздно.

71-летний основатель «Ералаша» Борис Юрьевич Грачевский умер 14 января из-за осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. 14 января 2021 года было бы семь лет совместной жизни Бориса Грачевского и Екатерины Белоцерковской.

36-летняя Екатерина Белоцерковская – вдова Бориса Грачевского, впервые дала интервью в программе «Пусть говорят». Катя рассказала о том, как начиналась болезнь: «Борис пришел с работы, начался озноб. Сделали тест на коронавирус (у нас они были дома) – он был положительный. Через 3 дня заболела и я. Первые семь дней было легко. На 7-й день у него поднялась температура, мне это не понравилось. Просила его сделать КТ, а он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал не делать КТ. Когда температура держалась четыре дня подряд – я уже криком кричала: «Пожалуйста, нужно сделать КТ». Я не могла его убедить».

Бориса Грачевского уговаривали поехать на компьютерную томографию и друзья. При этом кашля у него не было, только температура. Жена настояла на поездке на обследование: «Я села и сказала – если не сделаешь КТ, меня здесь не будет завтра. Только тогда поехал. КТ показало 75% поражения легких. Он, когда узнал, то в этот момент почернел. Еще и потому что видел, как я шла с результатами и меня трясло…»

В этот же день Грачевского госпитализировали. Борис Юрьевич первые 10 дней в больнице был на кислородной поддержке. Он сообщал жене по телефону: «Все хорошо!» Белоцерковская говорит: «Я чувствовала по голосу, что не все хорошо…»

Катя делится переживаниями мужа – мол боялся ехать на новый год в больницу: вдруг врачей не будет из-за праздников. Но жена убедила его в обратном. Врачи боролись за жизнь Грачевского. В какой-то момент ему стало лучше, и по заданию Кати друг Грачевского отвозил в больницу заказанный больным кисель. Сама Белоцерковская из-за коронавируса не могла выходить из дома. Но потом состояние Бориса Юрьевича вновь ухудшилось. Сначала он был в одной реанимации, за сутки до смерти его перевели в другое отделение.

Белоцерковская рассказала о последних днях жизни мужа: «За день до смерти мне сказали, что он на гемодиализе – отказали почки. Мне говорили: стабильно тяжелый. На следующий день врач написала: «Катенька, все плохо. У него развился сепсис». Даже в этот момент я верила, что он справится…»

Борис Юрьевич умер 14 января в день, когда планировал отмечать 7-ую годовщину совместной жизни с Катей. «Я прожила 7 лет в счастье и любви. Наверное, если бы не ребенок, то и меня бы уже не было», - говорит вдова. Сыну Белоцерковской и Грачевского Филиппу сейчас 9 месяцев.

С рождения Катя водила сына в бассейн, а с 10 месяцев планирует отдать сына на развивающие занятия. С воспитанием малыша ей помогает мама и няня. «Ералаш будет существовать. Мы все вместе во главе с Аркадием Григоряном (совладелец ООО «Ералаша»), постараемся сделать так, чтобы ничего не разрушилось», - пообещала Белоцерковская.

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