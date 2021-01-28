Как наш зенитный комплекс "Панцирь" оказался в лапах американцев и зачем он им

"Панцирь-С1" - зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия Фото: Олег ЗОЛОТО

На днях британская газета The Times с радостным ехидством сообщила, что американцы захватили в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Правда, случилось это, якобы, еще летом прошлого года. США до сих пор на сей счет помалкивают, никаких официальных сообщений не было. Видимо, в Пентагоне по каким-то причинам решили, что пока лучше помолчать и поручить слив этой сенсационной вести англичанам. Все это порождает кучу вопросов. Давайте попытаемся разобраться в них.

1. Как наши "Панцири- 1СЭ" (Э- экспортный вариант) оказались в Ливии?

А просто, - сначала их купили у России Объединенные Арабские Эмираты. А затем перепродали (или подарили) ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара (этого военачальника поддерживают власти ОАЭ).

2. Как наша боевая техника попала в руки американцам?

Судя по комментариям ближневосточных, английских и других уже немало пронюхавших военных экспертов, в июне 2020 года, когда армия Хафтара билась за авиабазу Триполи, его противникам, поддерживающим Правительство национального согласия Файеза Сарраджа, и удалось захватить установку (нельзя исключать, что при помощи спецназовцев США, которые уже давно воюют в рядах так называемых "законных вооруженных сил"). Ну а дальше все было сделано быстро и прытко: в аэропорт Зувара прибыл американский военно-транспортный самолет C-17 Globemaster, в его пузатое чрево затолкали "Панцирь" - и на взлет. Через несколько часов транспортник сел на немецкой авиабазе Рамштайн. Судя по тому, что там он надолго и застрял, штатовские спецы по боевой технике основательно его "обнюхивали" и "брали на зуб".

3. Есть ли угроза утечки секретов "Панциря", попавшего в руки американцев?

Вот как ответили на этот вопрос военные эксперты.

Михаил ТИМОШЕНКО, полковник в отставке:

- Данный факт не представляет никакой угрозы для России в плане раскрытия каких-то секретных разработок.

А "Панцирь" - это что, оружие, построенное на новых физических принципах, до сих пор неведомых? Там что, фотонный двигатель внутри у ракеты, а? Ничего подобного. Это обычная пусковая установка, в которой объединены система обнаружения, локатор. И плюс к тому - ракетно-пушечное вооружение. Всё. Это развитие тех проектов, которые у нас были до этого. Ещё в 90-х, в 80-х годах. Ничего секретного в этой установке нет - мы её продаём всем желающим.

Дмитрий ЛИТОВКИН:

- Российский "Панцирь" и его экспортный вариант - это две разные машины с разными характеристиками. В руках американцев, очевидно, оказался второй образец. Базовые вещи про "Панцирь" в США и так знают, потому что комплекс представлен на различных международных выставках, он поставляется на экспорт. Например, в ОАЭ, а это один из ближайших партнёров Вашингтона в военно-техническом сотрудничестве. Поэтому то, что у них сейчас есть собственный экземпляр, а это машина как раз экспортная - её ОАЭ поставляли в Ливию, мало что даёт, кроме того, что у них имеется какое-то железо. Ноу-хау является алгоритм управления этим боевым комплексом. Это работа радиолокационной системы, механизм обработки и получения информации, селекция целей. Вот с ней будет большая проблема - извлечь её из "мёртвой" машины невозможно.

Алексей ВАЛЮЖЕНИЧ:

- Да, экспортная версия обычно серьёзно отличается от оригинала. Когда современные образцы вооружений отправляются на экспорт, всегда учитывается возможность того, что они попадут в руки вероятного противника. Так делают и у нас, и в США. Никто не отправляет на продажу самое-самое лучшее. Как пример - поставленные в Турцию зенитные системы С-400, которые по своему функционалу уступают тем, которые прикрывают наше воздушное пространство. Это же самое произошло и с комплексами ПВО, о которых идёт речь. Обычно в них не такая современная электроника. Так что единственное, что смогут узнать американцы, - это как работает "эмиратовский" вариант"...

4. Каким странам еще, кроме ОАЭ, Москва продавала "Панцири"?

Алжиру, Ираку, Ирану, Оману, Сирии, Эфиопии, Сербии, Экваториальной Гвинее, Бразилии. Так что у разведки США давным-давно была возможность изучить нашу технику, попавшую в армии некоторых американских партнеров. Правда, техника эта была с так называемыми пониженными боевыми возможностями. Не думаю: что и в данном случае ливийский "Панцирь" сулит американцам сенсационные технические открытия.

5. Как показали себя наши "Панцири" в Сирии?

Были выявлены некоторые проблемы в ведении огня по малоразмерным целям. Сейчас эти проблемы решаются. 6 января 2018 года террористы своими 13 беспилотниками атаковали наши «Панцири», которые прикрывали авиабазу базу «Хмеймим». Сбить удалось 7 из них. Неплохой результат. Но хотелось бы лучше.

6. Об уникальных способностях наших "Панцирей" некоторые специалисты отзываются с восторгом. Почему тогда израильтянам удалось уничтожить такую установку в Сирии?

Потому что установка не была активирована, то есть не работала в автоматическом режиме. Экипаж то ли на намаз пошел, то ли покурить. Потому "Панцирь" и не засек израильскую ракету.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

"Панцирь-С1" - зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, размещаемый на гусеничном шасси, на колесном шасси грузовика или устанавливаемый стационарно. Управление ведётся двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Комплекс предназначен для защиты малоразмерных объектов от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Особенность комплекса «Панцирь-С1» состоит в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создающей непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. Досягаемость цели - по высоте 15 км, по дальности - 20 км.

Экипаж - 3 человека

Масса комплекса - до 30 тонн

Время развёртывания - 5 минут

Боезапас - 12 ракет, 1400 снарядов

Режимы работы - автоматический и ручной