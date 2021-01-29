Умирал как Началова: молодая жена раскрыла подробности смерти Бориса Грачевского

Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская Фото: Евгения ГУСЕВА

Молодая жена выплакала все глаза по Борису Грачевскому, который скончался 14 января 2021 года. Екатерина Белоцерковская публикует скорбные сообщения в блоге и каждый день ходит на кладбище к создателю "Ералаша" - поправляет венки, стряхивает снег с живых цветов. Ими усыпана вся могила мэтра. На днях 36-летняя актриса появилась в шоу Дмитрия Бориса, чтобы раскрыть страшные подробности смерти 71-летнего любимого.

Екатерина Белоцерковская не верит, что Борис Грачевский покинул этот мир. Вдова рассказала о последних днях жизни знаменитого мужа. Как известно, перед смертью он месяц боролся с коронавирусом. Болезнь то отступала, то проявлялась с новой силой. В итоге измученный недугом организм просто не выдержал.

"Я даже не думала, что подобное может произойти. Я верила, что он справится, выкарабкается, но не случилось. У нас была огромная любовь. Я пережила с ним за семь лет столько, чего многие не переживают за всю жизнь. Желаю, чтобы у любого человека был хотя бы один такой счастливый день", - едва сдерживая рыдания заявила Екатерина в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.

По словам третьей жены, она буквально умоляла поехать супруга в больницу сразу же после того, как ему поставили диагноз коронавирус. Однако руководитель "Ералаша" занялся самолечением и свято верил, что сможет справиться с недугом.

Каким-то чудом Белоцерковской удалось убедить Бориса Юрьевича сделать КТ. Когда у него обнаружили 75% поражения легких, он согласился на госпитализацию. "Я звонила в больницу каждый час, но никаких изменений в состоянии не было. Мне говорили: стабильно тяжелый", - поведала она.

За день до смерти режиссера ей сказали, что он на гемодиализе - отказали почки. Потом развился сепсис. Такие же симптомы были в последние дни жизни у Юлии Началовой. Об этом рассказывала мама 38-летней звезды Таисия Николаевна в эфире программы "Док-ток", посвященной памяти артистки.

"На следующий день врач написала: «Катенька, все плохо. У него развился сепсис». Даже в этот момент я верила, что он справится…. В тот день 14 января я уложила сына и тут чувствую, что сердце сильно кольнуло. Тут же сын внезапно закричал «папа». Я подбежала к ребенку, успокоила его, а следом раздался телефонный звонок. Я боялась снять трубку. Понимала... Честное слово, если бы не сын, меня бы тоже уже не было. Филипп очень скучает по папе. Теперь он все время целует его фотографии", - рассказала Белоцерковская. В этот момент на Дмитрии Борисове лица не было.

Пока Екатерина не смирилась с мыслью о смерти любимого. Филипп все время с ней. Малыш родился в апреле 2020 года. "Я верю, что у нас с Филиппом все будет хорошо. Когда я еще была беременна, мы делали генетический тест. Он показал, что Филиппа 80% взял отца и только 20% от меня. Так что Боря на 80% остался со мной", - заключила убитая горем вдова.