«Подлый убийца ковид»: знаменитости оплакивают Василия Ланового

Любимой ролью Василия Ланового была роль красного командира в фильме "Офицеры" Фото: кадр из фильма.

С проклятой болячкой 87-летний Василий Лановой сражался почти месяц, не желая сдаваться. Коллеги, следившие за новостями из больницы, поначалу рассказывали: лечение идёт нормально, Лановой в обычной палате, даст бог, выкарабкается... Несколько недель состояние актера казалось стабильным, но вчера ему неожиданно стало хуже: Василий Семенович стал задыхаться, давление резко упало. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось: около полуночи стало известно, что Лановой скончался.

Замечательного артиста, аристократа советского кинематографа оплакивают многочисленные друзья и коллеги. Все они сходятся в одном: слова «уходит эпоха» в этом случае не преувеличение, а горька правда.

- Это человек, которого не просто знали все в стране, на него ровнялись – настолько верили его героям, - горюет друг Ланового Никас Сафронов. - Я с детства помню его Павку Корчагина: именно после фильма «Офицеры» я захотел служить в армии - бросил художественное училище, чтобы отдать свой долг родине. А потом мы познакомились лично: я с трудом уговорил его позировать мне. Он все отнекивался, уверял, что не такой уж выдающийся человек, чтобы с него писали портрет. Я навсегда запомню наши прекрасные вечера в Гурзуфе, когда мы собирались на веранде, свисающей на скале над морем, и запоем слушали Василия Семеновича – его смешные актерские байки, удивительные истории из жизни. Я не представляю гурзуфские вечера без него, эту пустоту без Ланового уже ничем не восполнить.

16 января, в день рождения Ланового, художник отправил ему последнюю весточку.

- Я уговорил врачей передать в «красную зону» букет цветов и записку, - продолжает Сафронов. - Хотя бы просто показать эти красивые розы, чтобы понял: его любят, о нем беспокоятся, его выздоровления ждут все друзья... Подлый убийца ковид. Я не знаю, скольких еще друзей он заберет у нас, и на ком наконец закончится список его жертв…

Подарок для артиста готовил и Дмитрий Губерниев.

- В больнице Василий Семенович смотрел лыжи и биатлон, болел за наших ребят. Я очень хотел передать чемпионский биб Александра Большунова (майка лидера с гонки «Тур де Ски» - Ред.), но не успел, - признаётся телекомментатор.

Гошу Куценко Василий Лановой вдохновил пойти учиться актерскому мастерству.

- Он - последний «офицер» актерского искусства и советской культуры. Приехав в Москву после службы в армии, свой первый автограф я взял у служебного входа театра Вахтангова после спектакля «Три возраста Казановы», который и подтолкнул меня поступать в театральный, - вспоминает Куценко. - И вот спустя 33 года я играю одну роль с Василием Семеновичем в пьесе «Посвящение Еве». Так и не успел похвалиться Мастеру. Наступает время, когда не стоит откладывать свои мечты...

- Любила Василия Ланового всегда и всем сердцем, восхищалась и уважала. Скорблю со всеми, невосполнимая утрата. Нищает наше кино, за короткое время ушло так много лучших, - скорбит Наталья Гулькина.

А Иосиф Пригожин сожалеет о том, что не успел в последний раз повидаться с артистом.

- Из-за пандемии мы с Валерией не успели выступить на мероприятии Василия Ланового, - говорит продюсер. - Василий Семенович, импозантный красавец, был кумиром миллионов женщин нашей страны. Увы, уходит целая эпоха, плеяда достойнейших людей...

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