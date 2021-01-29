«Зеленая сейсмика» «Газпром нефти» признана одним из лучших экологических проектов в России в 2020 году

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Проекты «Зеленая сейсмика» и «Зеленая сейсмика 2.0», разработанные научно-техническим центром «Газпром нефти» и «Газпромнефть-Гео», одержали победу в номинации «Наука для экологии» национальной экологической премии В. И. Вернадского. Целью премии является выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды.

«ЭТАЛОН ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ»

Эксперты отмечают, что «Зеленая сейсмика» — инновационная технология сейсморазведочных работ с использованием беспроводного регистрирующего оборудования. Оно устанавливается с помощью компактной вездеходной техники. Это исключает необходимость создания в лесах просек, ширина которых раньше могла достигать 5 метров.

Инновационный и экологичный подход к сейсморазведке сохраняет леса. Отказ от применения флота тяжелой техники снижает нагрузку на почву, значительно сокращает потребление горюче-смазочных материалов и повышает безопасность проведения работ. Технология широко используется компанией при исследовании участков с лесными массивами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Томской области. С момента запуска проекта «Зеленая сейсмика» позволила сохранить более 4,5 млн деревьев.

«Технология „Зеленая сейсмика“ является эталоном современной геологоразведки. Она позволяет не только добиваться максимальной эффективности и точности при поиске углеводородов, но и реализовывать проекты с заботой об окружающей среде, - пояснил директор по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти», генеральный директор «Газпромнефть-ГЕО» Юрий Масалкин. - Сегодня „Зеленая сейсмика“ используется в ключевых регионах деятельности „Газпром нефти“ и с каждым годом масштаб применения технологии будет расти».

ВКЛАД В НАУКУ

В 2020 году на рассмотрение жюри Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского поступило рекордное число заявок — 514 проектов из 69 регионов России.

«Нам особенно приятно, что такие крупные компании как „Газпром нефть“ заботятся о сохранении хрупких экосистем и благоприятной окружающей среды. Благодаря применению технологии „Зеленая сейсмика“, вам удалось сохранить миллионы деревьев, защитив их от вырубки. Разрабатывая и применяя такие технологические решения, вы не только вносите вклад в науку, но и становитесь примером ответственного отношения бизнеса к своей деятельности — экологическая составляющая для вас не менее ценна, чем экономическая. Ещё раз поздравляю команду с победой, желаю дальнейшего развития инновационных разработок!», - резюмировала Ольга Плямина генеральный директор Неправительственного экологического фонда им. В.И. Вернадского.