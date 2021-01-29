Таксист обокрал 13-летнюю дочь основателя «Газгольдера»

13-летняя дочка Евгения Антимония с мамой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многим имя Евгения Антимония скорее всего не скажет ничего, но именно он является одним из владельцев легендарного Газгольдера — музыкального лейбла и продюсерского центра, подарившего популярность Василию Вакуленко, более известному публике под псевдонимами Баста и Ноггано. Последний стал совладельцем только через несколько лет после создания лейбла.

Несколько дней назад 13-летняя дочь Евгения и Анны Антимоний возвращалась из школы домой на такси. Приехав в подмосковную Барвиху, девочка поспешила выйти из машины и не проверила, все ли вещи при ней. На заднем сидении автомобиля остался рюкзак школьницы с дорогой техникой, с ним таксист уехал на следующий заказ. Василиса обнаружила пропажу только дома. Но девочка верила в порядочность водителя и какое-то время ждала, что он сам с ней свяжется и вернёт рюкзак. Прошли почти сутки, но Василисе так никто не позвонил, тогда девочка решила обратиться в полицию.

— Поступило обращение от несовершеннолетней, что она забыла в автомобиле такси рюкзак с планшетом и макбуком, водитель не выходит на связь, — сообщил источник kp.ru.

Мы связались с мамой девочки Анной Антимоний, чтобы узнать, чем закончилась эта история. И выяснилось, что родители вообще не знают о случившемся, а 13-летней школьнице удалось решить проблему, не отвлекая взрослых от важных дел.

— Я вообще ничего не знала об этой ситуации, а оказалось, что дочь сама её уже решила. Полиция нашла таксиста, и он вернул все вещи. Я спросила дочь, почему она ничего не рассказала, а она ответила, что сама справилась и решила никого лишний раз не беспокоить. — удивляется Анна

Что дальше будет с таксистом, пока неизвестно, это зависит от того, решит ли девочка его простить или обвинит в краже имущества. Пока по данному факту в полиции проводят проверку.