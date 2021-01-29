Боевая экипировка "Ратника" получит химическую и бактериологическую защиту

Для российских военных разработали полностью герметичную экипировку. Фото: Ростех

Ростех по заданию Минобороны России приступил к научно-исследовательским работам по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего. Ее планируется разработать для замены экипировки третьего поколения "Сотник". О своих планах сообщает Госкорпорация Ростех.

- Ростех обладает высокими компетенциями в создании передового вооружения. Экипировка четвертого поколения – принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией. Для создания такой экипировки требуется провести большой объем научных исследований. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки – определению тактико-технических требований, – заявил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Бекхан Оздоев.

По информации Минобороны, боевая экипировка "Ратник" в 2025 году получит новый защитный гермошлем в визор которого будет интегрирована система связи. При этом экипировка будет полностью защищать бойца от химической и бактериологического оружия.

В Ростехе отметили, что к 2020 году в армию было поставлено более 300 000 комплектов экипировки второго поколения "Ратник", которая включает в себя "средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие и средства разведки и прицеливания". Сегодня Госкорпорация испытывает в войсках экипировку третьего поколения "Сотник".

- В НИР участвуют структуры Госкорпорации Ростех ЦНИИточмаш и концерн "Калашников", а также ряд других компаний. В ее рамках будут проанализированы передовые боевые комплекты армий мира и определены перспективы развития боевой экипировки. Будет также предложен полный спектр предстоящих научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических исследований, необходимых для создания экипировки нового поколения.

Итогом станет формирование межведомственной комплексной целевой программы развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года, - сообщает сайт компании.