«Биржевые партизаны»: как мелкие игроки победили акул финансового рынка

Мелкие игроки на бирже чуть не обрушили инвестиционных гигантов. Фото: REUTERS

Социальные сети снова творят чудеса. На днях акции некоторых небольших американских компаний были раздуты в несколько десятков раз. Рост был искусственным. Флешмоб организовало инвестиционное сообщество портала Reddit.com (одно из крупнейших в мире). Пользователи договорились сообща покупать акции этих компаний и… мимоходом чуть не обанкротили несколько крупных инвестфондов. «И поделом» - радуются биржевые партизаны. Что происходит на фондовых рынках?

КАК БЫЛО ДЕЛО

Всего нашествию партизан подверглись акции трех компаний – известных в России Nokia и Blackberry (были такие люксовые телефоны, помните?), а также неизвестной у нас сети офлайн-магазинов компьютерных игр GameStop. Эти компании объединяло одно - они стремительно дешевели. Причем по вполне объективным причинам.

Некогда великие Nokia и Blackberry вчистую проиграли конкуренцию IPhone, Samsung и прочим производителям смартфонов. А GameStop пострадали и от коронавируса, и от цифровизации. Игры сейчас покупают в основном онлайн, а не на дисках.

Исходя из этого понимания, крупные инвестиционные дома, где все хорошо с финансовой аналитикой, последовательно занимались своим любимым делом - зарабатывали деньги. Они играли на понижение котировок акций этих неперспективных компаний (как говорят трейдеры, «шортили» их). В итоге, сами того не понимая, загнали себя в ловушку.

- В январе 2021 года объем шортовых сделок по акциям GameStop превысил общий объем акций в обращении (это возможно, так как одну и ту же акцию можно взять взаймы и продать несколько раз). По сути, все акции на рынке были заемными — это значит, что у игроков на понижение в совокупности имелись обязательства по откупу ценных бумаг в объеме большем, чем самих этих ценных бумаг на рынке, - объясняет трейдер Павел Комаровский, автор телеграм-канала RationalAnswer, в своем блоге на VC.ru.

По его словам, эту ситуацию заметили ребята из инвестиционного сообщества Reddit (r/WallStreetBets) во главе с трейдером и ютуб-блогером под ником Roaring Kitty (англ. «ревущий котенок») и правильно ее просчитали.

- Если обеспечить должный первоначальный импульс, то можно спровоцировать short squeeze (англ. «короткое сжатие») и отправить стоимость акций в космос, - поясняет Комаровский.

Расчет был следующим. Если убедить тысячи частных инвесторов с небольшим капиталом одновременно покупать акции небольшой компании, то ее котировки резко пойдут вверх. Это приведет к тому, что позиции крупных инвестиционных домов, которые держат заемные акции в надежде на их снижение, станут резко убыточными. Чтобы спасти хотя бы часть своих денег, им придется покупать акции по любой возможной цене, чтобы вернуть долг. Спрос начинает резко превышать предложение. И это становится дополнительным топливом для котировок.

В итоге несколько крупных инвестиционных домов зафиксировали убытки в миллиарды долларов. Акции Nokia и Blackberry выросли в несколько раз, а GameStop подорожала в 20 раз. Сейчас ее капитализация составляет 10 миллиардов долларов. Для сравнения, только 15 компаний в России могут похвастать более высокой рыночной стоимостью…

В прошлом году акции стоили меньше 10 долларов, а сейчас - больше 300. Фото: reddit.com

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Кстати, сам блогер, запустивший флешмоб, уже озолотился. Его первоначальные вложения в 50 тысяч долларов превратились в 16 миллионов. Обогатились и десятки его последователей, в одночасье заработавших состояние. В Сети их теперь называют «биржевыми партизанами», которые смогли поставить игру на бирже с ног на голову. Если раньше рынком манипулировали крупные фонды и банки, а мелкие спекулянты по большей части только теряли деньги, то теперь «биржевые акулы» получили неприятный щелчок по носу.

В Сети теперь распространяются вот такие мемы, высмеивающие крупных финансистов, потерявших миллиарды из-за скоординированных действий мелких игроков. Фото: reddit.com

Тем не менее такие истории – скорее исключение из правил. Они очень хорошо запоминаются и даже войдут в историю биржи, но назвать их новой тенденцией нельзя. Это скорее похоже на удачную ставку в казино. Во-первых, потому что попытки разогнать акции той же GameStop предпринимались с октября, но тогда они не стали столь успешными (и частные инвесторы наверняка потеряли деньги). Да и с другими компаниями были похожие попытки. Во-вторых, потому что к подобным дисбалансам регуляторы в США теперь будут пристальнее присматриваться. И, возможно, начнут ограничивать такую активность. Американская комиссия по ценным бумагам уже обещала разобраться в происходящем. Но вряд ли удастся кого-то привлечь к ответственности.

А это ирония на советы финансовых управляющих, которые снисходительно говорили, что, вкладывая даже всего 600 долларов, можно сколотить капитал… НО НЕ ТАКИМ ЖЕ СПОСОБОМ!!! Фото: reddit.com

БУНТ ПРОТИВ БОГАТЫХ

Тем не менее этот биржевой случай хорошо иллюстрирует нарастающее недовольство в западных странах, в частности в США. Бедные слои населения и средний класс бунтуют против растущего неравенства. Пандемия этот процесс только подстегнула, когда стало ясно, что работы из-за нее не стало, зарплаты упали, цены выросли, а стоимость активов (акций и недвижимости) резко пошла вверх.

В США многие выступают за повышение налогов на богатых. Фото: reddit.com

Российские эксперты считают, что ситуация на фондовых рынках все больше напоминает 2000 или 2007 годы. Появляются все признаки биржевой лихорадки. Акции многих компаний переоценены в десятки, а то и сотни раз. Причем всему виной те меры поддержки, которые страны Запада оказывают собственным экономикам. Деньги, выделенные на снижение последствий пандемии, тут же оказываются на фондовых рынках и надувают на них гигантские пузыри.

- В мире происходит очень большая денежная эмиссия. В сумме за прошлый год правительства заняли у собственных центробанков около 14 триллионов долларов. То есть, по сути, они были напечатаны. В итоге количество денег резко выросло, а производство товаров и услуг сократилось. В будущем это может привести к росту инфляции, - считает Михаил Королюк, макроэкономист, управляющий активами ИФК «Солид».

Самая сложная ситуация – именно в США. Огромный долг, продолжающий расти, и постоянный дефицит бюджета. Рано или поздно Федрезерву (аналог нашего Центробанка) нужно будет изымать денежную массу с рынка, чтобы не спровоцировать высокую инфляцию. А правительству США – снижать расходы или повышать налоги, чтобы сократить дефицит казны. И то, и другое очень сложно сделать, не наломав дров.

- Не исключаю, что США могут пойти и по пути повышения инфляции доллара. Например, если цены в Америке будут расти на 7% каждый год, то за 10 лет пирамида их долгов снизится вдвое, - говорит Михаил Королюк.

Но это скорее из области конспирологии, потому что такой сценарий грозит США еще бОльшими проблемами. Ведь тогда доверие к американской экономике может резко пошатнуться и начнется бегство от доллара – в другие, более надежные валюты (ведь никому не хочется держать актив, который так сильно дешевеет). А поскольку курс того же доллара определяется на бирже, то неровен час, спровоцировать падение крупнейшей мировой валюты могут вот такие, как казалось до недавнего времени, безобидные сообщества в социальных сетях.

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