"Когда русских прессуют, они становятся только сильнее". Большунов победил норвежцев на Кубке мира

Большунов - первый. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 29 января, на этапе Кубка мира в шведском городе Фалун, прошла гонка на 15 километров у мужчин. Лучший результат на дистанции свободным стилем показал Александр Большунов. Лидер сборной России финишировал с результатом 32 минуты и 33,3 секунды.

Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер, проигравший 1,8 секунды российскому спортсмену. Третий - его напарник по команде Шюр Рете (-23,9). Отметим, что Йоханнес Клэбо, который во время перерыва выступлений сборной Норвегии на Кубке мира бросался дерзкими словами в адрес Большунова, проиграл больше минуты и стал только седьмым, отстав на 1.01,3 секунды от Большунова. Вернувшийся в сборную России после перенесенного коронавируса Сергей Устюгов - 12-й. Он проиграл 1 минуту 31,2 секунды победившему Большунову.

Победивший норвежцев Большунов поделился своими впечатлениями после финиша:

- Это лучший ответ после того, что случилось в Лахти. Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее. Поэтому, ребята, делайте больше, а я в свою очередь буду становиться сильнее, буду доказывать всё своими результатами.

Перед гонкой у Большунова не было каких-то лишних мыслей, так что он смог сконцентрироваться на борьбе за победу:

- Мысли перед гонкой — бежать и показывать достойный результат. Сегодня самые холодные условия за последние года три. В принципе, погода и трасса сегодня стабильные. Единственное, немного испортились спуски, было опасно поворачивать.

Наш спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживает его в любых ситуациях:

- Спасибо тем, кто меня поддерживает. Спасибо и тем, кто не поддерживает. Всем спасибо, - заявил Большунов в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Итоги гонки на 15 километров на Кубке мира в Фалуне

1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3

2. Симен Крюгер — +1,8

3. Шюр Рете (оба — Норвегия) — +23,9…

5. Иван Якимушкин — +51,7…

10. Денис Спицов — + 1.21,2

11. Евгений Белов — + 1.22,4

12. Сергей Устюгов — + 1.31,2

13. Илья Порошкин — + 1.34,1

16. Артем Мальцев — + 1.36,9…

21. Андрей Ларьков (все — Россия) — + 1.56,7