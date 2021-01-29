Талибы рассказали, платили ли им за убийства американских солдат в Афганистане

Джелалабад, Афганистан. Бойцы движения "Талибан"* позируют фотографу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В феврале прошлого года радикальное исламское движение «Талибан»* и США подписали соглашение, предусматривающее полный вывод американских войск из Афганистана к маю 2021 года. Но вывод состоится только в том случае, если талибы* прекратят теракты и согласятся на диалог с правительством в Кабуле.

Соглашение было подписано администраций Трампа, однако с приходом в Белый дом Байдена оно, как выясняется, может быть пересмотрено. Что будет, если американцы не выведут свои войска из Афганистана, рассказал на пресс-конференции заместитель главы политического офиса движения «Талибан»* Шер Мохаммад Аббас Станакзай.

- Если они нарушат соглашение, - сказал он, - хотя я надеюсь, что они этого не сделают, то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться. Так же как это происходило ранее с другими оккупационными силами.

Глава МИД России Сергей Лавров и один из лидеров "Талибана"* Шер Мохаммад Аббас Станикзай, ноябрь 2018 г. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Намек понятен: в прошлом и британские, и советские войска были вынуждены уйти из страны, оставив Афганистан непокоренным.

Сейчас в стране остаются всего 2,5 тысячи американских солдат. Правда, если считать союзников и представителей других силовых структур США, то эта цифра увеличится до 5 тысяч. За почти двадцать лет войны через Афганистан прошли больше миллиона американцев, в период обострения ситуации военный контингент США доходил до 100 тысяч. В конце декабря 2014 года военные операции официально закончились, и американцы неоднократно обещали вывести свои войска. Но всякий раз по разным причинам вывод откладывался. Если сорвется и на этот раз, то ситуация в Афганистане, и без того очень сложная, может резко ухудшиться.

Представитель талибов* на той же пресс-конференции сделал еще одно громкое заявление по поводу распространявшихся в США сведений о «вознаграждениях» талибам*, которые якобы платило им ГРУ ВС России за каждого убитого американца (чуть ли не по 1 тысячи долларов за каждого).

- Что касается новостей, которые распространяли в США о неких вознаграждениях, – это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем. Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений, – заявил Станакзай.

Фейк о «вознаграждениях» был вброшен еще во время президентской кампании, чтобы очернить Трампа за «преступное бездействие». В чьих интересах - очевидно. Ни одного доказательства, разумеется не было. Но механизм известный: обвини противника в чем угодно, чтобы он оправдывался, и дави на него. Политики-демократы уже вспомнили этот сюжет и требуют наказать Россию за «убийства» граждан США. И вряд ли они угомонятся даже после заявления высокопоставленного талиба* о том, что убивают они американцев совершенно бескорыстно.

* - движение признано террористической организацией и запрещено на территории РФ.