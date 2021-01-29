Эксперт рассказал, что потеряет Россия, если Финляндия откажется покупать у нас электроэнергию

Угольная электростанция в Хельсинки. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии готовы отказаться от поставок электричества из России. Звучит как заурядная новость, но на самом деле это очень важно. Дело в том, что в прошлом году на Хельсинки пришлось больше трети всего российского энергоэкспорта: 7 млрд кВт/ч на сумму в 22 млрд рублей.

Теперь же финны хотят делать упор на ветряные и даже солнечные электростанции. И это несмотря на то, что четверть территории страны расположена за Северным полярным кругом. Оператор местных магистральных сетей опубликовал 4 сценария, как будет развиваться энергетическая система республики. Два из них предполагают отказ от закупок в России.

Амбициозные финские планы, по которым страна должна свести к нулю выбросы парниковых газов в атмосферу, могут привести даже к отказу от строительства новых АЭС. А это уже сфера интересов другой крупной российской компании – «Росатома». Он как раз ведет строительство АЭС «Ханхикиви-1», которую планируется запустить в 2028-м. Если финны всерьез примутся озеленять свою энергетику, проект могут свернуть.

В «Интер РАО» уже сейчас ожидают снижение экспорта на 50% к 2030 году.

- Пока неизвестно, какой сценарий предпочтут финские власти. Тем более, следует помнить, что стратегии, которые принимаются, даже самые негативные, иногда реализуются не полностью, - сказал kp.ru эксперт Фонда энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

Он уверен, что опубликованная стратегия вовсе не значит, что Хельсинки стремится к полной энергетической независимости от Москвы.

- У нас здоровые экономические отношения: мы продаем товар, в котором финны заинтересованы. Да, официальный Хельсинки поддержал введение антироссийских санкций Евросоюзом, но ни разу не выступал за их ужесточение. Просто проголосовали, как все. В остальном у нас адекватные политические контакты. То есть в этом заявлении нет посыла, что финны хотят быть подальше от Москвы, - уверен Митрахович.

Отметим, в Финляндии расположено дочернее предприятие нашего «Интер РАО», через которое российское электричество идет в Прибалтику.

Даже в случае отказа или снижения экспорта электроэнергии в Финляндию, «Интер РАО» потеряет лишь часть доходов, полагает Митрахович. Но это компенсируется за счет большого объема контрактов за рубежом у «Росатома», в частности в Финляндии. Возведение АЭС «Ханхикиви-1» идет, в том числе за счет денег, выделяемых из «Фонда национального благосостояния». А также поставок в страну российского газа.

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