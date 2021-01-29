"Заработал миллиард рублей": задержан владелец сайтов-двойников, которые продавали билеты в Большой театр и матчи "Спартака"

С 2018 по 2020 годы Куринов и его соучастники создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры России Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

По уголовному делу "о незаконной реализации билетов по завышенной стоимости" столичный суд арестовал гендиректор ООО "Симпл Лайф Инновэйшнз" (Simple Life Innovations) Алексея Куринова. Ранее в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по статье "незаконном использовании средств индивидуализации товаров". Как выяснилось в суде, Куринов задержан за незаконную реализацию через Интернет билетов по завышенной стоимости на культурные и спортивные мероприятия.

По версии следствия, Куринов являлся участником преступной группы, осуществлял руководство специалистами в области программирования и рекламы и занимался продвижением сайтов-двойников в сети Интернет.

- С 2018 по 2020 годы Куринов и его соучастники создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры России, а также спортивных организаций. В их числе: сайты Большого и Мариинского театров, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня", ФК "Спартак Москва" и других подобных организаций. Через эти ресурсы соучастники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия указанных учреждений на сумму более 1 миллиарда рублей, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как выяснили следователи все полученные денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы. При этом разрешение правообладателя на продажу билетов у участников этого незаконного бизнеса отсутствовало.

В следствии отметили, что в доменных именах созданных продавцами, незаконно использовались товарные знаки культурных и спортивных учреждений. Работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов уже прекращена.

- Известно, что в противоправную деятельность было вовлечено более 150 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии. Реализация билетов осуществлялась через колл-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире. Помимо Куринова установлены еще трое его соучастников, в том числе организатор преступной группы, который находится в федеральном розыске, - отметила Петренко.

Следователями также установлены факты невозврата многочисленным покупателям денег за билеты по несостоявшимся культурным и спортивным мероприятиям, которые были приобретены на сайтах-двойника. Это говорит о том, что в отношении подозреваемых может быть возбуждено еще одно уголовное дело по статье "мошенничество".

В СК России во взаимодействии с оперативными службами МВД продолжают устанавливать круг потерпевших от противоправных действий преступной группы, а также соучастников обвиняемых по уголовному делу.

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