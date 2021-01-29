Банить людей за убеждения в соцсетях – дикий позор!

Фэйсбук стал опричниной XXI века Фото: REUTERS

Сегодня в России модно пострадать от Цукерберга. Если он забанил вас в Фэйсбуке – стало быть, вы чего-то стоите, вы – значительная, достойная персона. Миллиардера Цукерберга в США непрерывно вызывают ко всякого рода чиновникам, как мелкого воришку-карманника к полицейским операм: «Работай на нас, работай на нас!». И он работает. Прислуживает своим американским кураторам по всему миру. Там, куда его ранее неосторожно впустили.

Фэйсбук стал опричниной XXI века. Терзает пользователей в виртуальном пространстве. Технологически это отличается и от времен Ивана Грозного, и от эпохи католической инквизиции. Но суть та же. Кто-то крикнул из темноты: «Слово и дело!» или: «Ведьма!» - Чик-чик электронными топорами, и нет человека. Каждый день узнаем новые имена пострадавших: забанили бизнесмена Евгения Пригожина. Байден отменил введенный Трампом запрет на службу в армии трансгендеров. Пригожину смешно, а для Фэйсбука трансгендеры - святое. Забанили Дмитрия Рогозина. Гендиректор «Роскосмоса» усомнился в умственных способностях бывшего посла США в России Майкла Макфолла. Превентивно покинула вотчину Цукерберга звезда информационных технологий Наталья Касперская. Для нее зависеть от американцев представляется неприличным. И перечень этот множится.

Вот и я заблокирован. Мое прегрешение намного хуже рогозинского (его изолировали на день, меня – на тридцать, просто горжусь!). Скажу честно: я заслужил. Опубликовал фото любимой женщины с подписью: «Есть девушки в русских селеньях. А в США – однополые браки и белые мужчины целуют ботинки негритосов... Наша Родина лучше всех».

За что именно заблокирован - узнать невозможно, но любопытно. Цукербергу обидны строки замечательного поэта Некрасова, завидует, что у нас – девушки, а у них всё заполонили трансгендеры? К однополым бракам я отношусь отрицательно (в отличие от однополой любви, которая, по-моему, является личным делом взрослых людей). Но это мое отношение полностью соответствует Конституции РФ. Владелец Фэйсбука против нашей Конституции и хочет наказать гражданина России, живущего в России по ее нормам? Ну, если так – выражусь словами забаненного Рогозина: Цукерберг «окончательно охамел».

Я не встречал в России людей, которым бы нравилось облизывание белыми обуви черных, столь модное в США. Даже самая махровая пятая колонна Запада кривится и отворачивается. Громадное же большинство людей про эти вывихи американской культуры не отмалчивается. О дикой антисанитарии не говорят. Называют просто – черный расизм. Омерзительно.

Могу жителям США по поводу их новых обычаев только посочувствовать. Один раз увидишь – не забудешь. Сразу ясно, что Америка – глубоко расистское, больное общество. У них расизмом пронизана вся общественная жизнь. Это в генетическом коде населения. Да, в США слово «нигер» - жуткое оскорбление. А у нас негр – нормальный человек, как русский, китаец или индус.

Или я, белый, должен испытывать муки совести за американское рабовладение? – Не думаю. И уж если следовать этой логике, американцы должны целовать ботинки всему миру: потомкам семи миллионов индейцев, которых их предки уничтожили, присвоив залитые кровью коренных жителей их исконные земли, испанцам, предков которых спровоцировали на неравную войну и убивали в борьбе за колонии, вьетнамцам, которых жгли напалмом, иранцам, у которых устраивали перевороты, иракцам, страну которых разорвали в клочья и ввергли в пучину гражданской войны, сербам, мирное население которых бомбили, украинцам, которых разорили и натравили на Россию…

И русским пусть обувь лобызают – за вторжение пятитысячного экспедиционного корпуса в 1918 году на наш Север, за две холодных войны, вмешательство в наши внутренние дела и прочие гадости? – Мне такая логика человеческих унижений чужда и не симпатична. Хотя до чего американская изобретательность дойдет – даже представить трудно. Может быть, завтра они копыта бизонов целовать будут, ведь белые переселенцы в свое время уничтожили более 100 миллионов этих беззащитных животных.

Ну и, наконец, последняя фраза из моего текста, которая могла возмутить цукербергов: «Моя Родина лучше всех». И от этого не откажусь. Пусть банят, наглецы.

Сегодня Россия живет неизмеримо свободнее, нежели Запад. А банить людей за убеждения в соцсетях – дикий позор. Похоже, «либеральная» Америка совсем лишилась разума. Вот статья в рупоре их «элиты» - газете «The New York Times»: «Telegram оказался под ударом из-за наших крайне правых». Читаешь и диву даешься. Оказывается, свобода слова – не для всех, а только для их единомышленников. Telegram хорош, когда дает слово агентам Америки в России, Белоруссии, Гонконге, Иране. А 86 миллионов подписчиков Трампа в Twitter «несут философию, которая совсем не подходит Соединенным Штатам». Если верить статье, то в США «есть люди, которые используют мессенджеры в добрых, нужных нам (авторам статьи – А.З.) целях. И есть люди, которые используют эти же мессенджеры для зла».

Те, кто не согласен с владельцами газеты, – «подлые, враждебные экстремисты», «недобрые протестующие» и т.д. Их надо гнобить. И это пишут люди, пришедшие в США к власти весьма сомнительными с точки зрения демократических стандартов способами. По всей видимости, совершившие государственный переворот.

Теперь они хотят регулировать нашу жизнь в социальных сетях? – Да что там, уже регулируют. По-хамски, беспардонно. Конечно, вслед за Касперской перейду в российскую сеть «ВКонтакте». Не сразу, но перейду.

…В историю с Фэйсбуком я ввязался как ректор и ученый из-за студентов. Сначала смотрел со стороны на опасности, которые несут для молодежи сети. Потом, лет семь назад подумал, что стоит исследовать интернет-среду одним из эффективных методов социологии – включенного наблюдения. Буквально за 8-9 месяцев, без всякой рекламы и предложений дружбы со своей стороны получил 5000 друзей и около 8000 подписчиков.

Потом Фэйсбук резко принял меры по недопущению ко мне новых собеседников. Тех, кто уже подписался, не убирали. Но и остальные пользователи меня перестали видеть. Очевидно, не полезен я Цукербергу.

Позднее началось цензурное давление. За оценки российских феминисток, за точку зрения на события в Белоруссии, за одну из самых целомудренных фото госпожи Собчак (в набедренной повязке с оголенной грудью, стыдливо прикрытой ручёнками подруг)… Впрочем, признаюсь: банить фото Собчак, по-моему, в принципе неплохо, даже если она в парандже.

Рядом были посты с дикими оскорблениями президентов РФ и США, всевозможными фальшивками и негативом в адрес России, унижениями достоинства моих сограждан и еще черт знает что было. Но любые нападки на Россию никогда не цензурятся. Даже если речь идет о формировании противоправного сознания, лжи, манипуляциях, разжигании ненависти.

В итоге я думаю, что всех этих фэйсбуков в России скоро не будет. Точнее - или не будет здесь фэйсбуков, или не будет России.

Без цензуры в сетях, конечно, жить нельзя. Это давно понятно всем, кроме злоумышленников и людей недалёких. Но если так, то пусть цензура будет со стороны своей собственной, нами избранной власти. Вот Китай как-то обходится без американского смрада в интернете, без цукербергов. Там власть договорилась с интеллигенцией не пускать в страну западное влияние. Аргумент был наглядный: «Допустим у себя подрывную деятельность США – дадим развалить свою страну, как это случилось с СССР». На нашем дурном опыте учатся. А нам бы пора – на их хорошем. Ведь не случайно темпы экономического роста Китая уже много лет в 2-3 раза выше, чем у США.

Сегодня каждая страна, претендующая на национальный суверенитет и стабильное развитие, обязана зачистить свое информационное поле от внешнего вмешательства. Обязана его контролировать. Таково требование времени.

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