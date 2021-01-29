Наталья Дрожжина: и гроб, в который можно плакать, тоже отобрали

Актриса Наталья Дрожжина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Поговорим о Наталье Дрожжиной, назначенной главной злодейкой по итогам прошлого года. За обиды Маши Баталовой злодейка Дрожжина уже понесла и еще понесет наказание. Ее полощут по самым отвратительным передачам страны. Ее сажали в обезьянник. Ее раздевали и обыскивали. И, наконец, на нее завели уголовку.

Итак, Наталья Дрожжина - женщина 72 лет, актриса. Закончила "Щуку", снималась в эпизодах. В молодости была исключительной красавицей, что и сейчас заметно, но в профессии ей не повезло. Знаменитой не стала. Причем, что самое обидное, дело решила случайность. Сыграла бы в "Бриллиантовой руке": "невиноватая я" - знали бы все. И ведь предлагали. Но Наташу мама не отпустила проститутку играть. Нереализованность в профессии наложилась на нереализованность в личной жизни: детей нет, родных и близких - никого. В итоге Наталья Дрожжина на склоне лет нашла себе дело. Она стала профессиональной плакальщицей на похоронах.

Не на всех похоронах, понятное дело, а на актерских. То, в чем ее упрекают на дмитрийборисовских передачах и над чем издеваются не очень далекие люди, поддавшиеся желанию шельмовать и забывшие, что в нашей стране ошельмовать можно кого угодно.

Она присутствует на всех актерских похоронах. Сидит в первом ряду у гроба. Выносит фотографию актера. И плачет. Плачет, скорее всего, о себе и о неудавшейся доле. Можно посмеяться над этим, конечно. Но плохого в этой профессии мало, и даже наоборот: она очень нужная. У многих народов на похоронах плакальщиц специально вызывают и при этом плакальщицы покойника вообще впервые в жизни видят. В 19 веке, кстати, была такая профессиональная плакальщица Федосова, чье имя вошло историю.

Как справедливо заметила на одном из ток-шоу представительница Дрожжиной: есть у покойного свои родственники - ради бога, пусть сами плачут и выносят портреты. Никто не оттесняет. Нет родственников - приходит Дрожжина и делает то же самое. Кому стало от этого плохо? Никому.

Кто бы что ни говорил, Наталья Дрожжина делала много очень хороших дел. Она хотела быть нужной, популярной, мечтала о славе, мечтала вращаться среди первых и лучших актеров страны. И все это она получила. Частично во время похорон, частично - в домах престарелых. Она действительно ходила по всяким домам, где обитали актеры на пожизненном иждивении и как-то им вполне бескорыстно помогала. Поговорить, поохать, повздыхать, сплетни собрать, помочь по мелочи. Прикоснуться к великим. Ее в этих домах очень любят, а старые актеры, которым скучно, - к Наташе очень хорошо относятся.

В хорошие времена и Марат Башаров рассказывал, как его родители дружили с тетей Наташей, и Гоша Куценко признавался в любви, и Александр Панкратов-Черный Наташе цветы дарил. В целом, тетка она милая, очень располагающая к себе и да, несчастная, увы.

Замечу, что, помимо актеров, Наташа помогала и просто людям, с которыми встречалась. Известно, например, как она спасла ноги солдату, которому эти ноги хотели ампутировать. Тетя Наташа организовывала какой-то концерт в госпитале, увидела солдата, нашла ему спонсора, в общем, помогла, тот теперь на своих ногах.

А теперь о бизнесе. Теперь уже не секрет, что у Дрожжиной и ее мужа был бизнес. Они занимались покупкой и обменом квартир. И, надо сказать, что к их услугам прибегали почти все актеры. Не все в этом признаются, но обращались все.

Дрожжина и Цивин были страшно удобны. Поменять квартиру, найти жилье получше, посоветоваться, где что можно купить - это к ним. Как они эти квартиры обретали и узнавали о них - тоже не секрет, зная их похоронную деятельность. С кем-то из пожилых актеров они заключали договор пожизненной ренты. Помогали актеру до самой смерти, а после смерти - получали квартиру. Также они устраивали жизнь неприкаянных актерских детей. Часто так бывало: умирает пожилая актриса, от нее остается квартира в центре и не приспособленная к быту дочь, которая ведет аморальный образ жизни и побирается у метро. Цивин и Дрожжина этих детей обихаживали, квартиру в центре меняли на две на окраине. В одной человек жил, другую сдавал, но уже не побирался. Никого они не облапошивали, как хотят это сейчас представить, хотя работали супруги не без выгоды для себя. Что тоже естественно.

То, что за долгие десятилетия тетя Наташа и дядя Миша не попадались - говорит о том, что свой квартирный бизнес они вели честно. И об этом, кстати, говорят те актеры, которые с ними работали и которые обращались к их услугам.

Что произошло с вдовой Баталова. Здесь я вполне доверяю версии Михаила Цивина о том, что, желая как-то обойти старшую дочь Надю, которая должна была стать опекуном младшей дочери Маши в случай смерти Машиной мамы, Гитана договаривается с супругами о пожизненной ренте. То есть, именно по той схеме, по какой супруги работали много лет. Маша живет в квартире до самой смерти, ей обеспечивают долный уход, остальные квартиры сдаются, деньги пересылаются Маше на карточку. После смерти Маши квартиры переходят в собственность супругов. Потом вдова чего-то испугалась. Возможно, ей кто-то другой сел на уши. И она обвинила супругов в том, что они оставили дочь Машу без жилья.

После этого все СМИ яростно принялись шельмовать Дрожжину. Забавно, что в 2016 году на одном из каналов активно славили добрые дела Наташи и поздравляли ее с каким-то праздником в целой передаче, а спустя три года телеведущие уже выпрыгивают из пиджака, рассказывая, какая Наталья плохая и лживая тетка. Приглашают "экспертов", которые рассказывают, что у Дрожжиной руки по локоть в крови. Однако почему-то получается, что "пострадавшие" все один мерзее другого.

Особенно меня впечатлило, как в качестве потерпевшей выискали дочь актрисы Харитоновой. И радостно смакуют показания дочери, которая говорит, что если бы она не продала квартиру другим людям, Цивины бы ее, НАВЕРНОЕ, убили.

На чем основываются показания дочери актрисы Харитоновой совершенно непонятно, женщина рассказывает, что семья ей покупала еду и лекарства и предлагали продать квартиру им. А она продала другим людям по дешевке. При этом надо отметить, что дочь актрисы имеет психическое заболевание, ведет бомжеобразный образ жизни и косвенно виновна в смерти матери. Когда матери стало плохо, дочь просто наблюдала, что присходит и только полдня спустя вышла на улицу и позвонила из таксофона в больницу, хотя дома телефон тоже имелся. То есть, она собственную мать НАВЕРНОЕ убила, а не ее хотели НАВЕРНОЕ убить.

В общем, такие люди, один прекраснее другого, говорят, как плоха Наталья Дрожжина. Ведущий Дмитрий Борисов издевательским голосом сообщает: "а вот, говорят, она жить не хочет", "а плохо ей теперь, говорят". Хочется сказать: тебя, Дима, раздень догола, обыщи и посади в кутузку. Тебе после этого очень захочется жить и будет тебе очень хорошо. Просто великолепно.

Но на самом деле я полагаю, что для Дрожжиной самое тяжелое - это даже не попадание в кутузку. А то, что на старости лет лопнул миф, который она для себя создала и в которой верила. Она играла роль актрисы. Она соорудила о себе красивую сказку о том, как она играла у выдающихся режиссеров, как была нужной и значимой. Как ее любили в актерском сообществе (а ведь и правда любили до поры).

Теперь же сказка лопнула. Все знатно постебались над тем, что она никудышная актриса. Трусоватые актеры от нее отвернулись, чтобы не портить имидж. И вряд ли ее теперь пустят на порог дома кино. А самое страшное - у нее отобрали гроб, возле которого она может выплакаться вволю о своей несчастной жизни.

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