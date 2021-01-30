Редакция Книги рекордов Гиннеса сообщила, что в возрасте 8,5 лет умерла самая высокая собака в мире. Фото: facebook.com

Редакция Книги рекордов Гиннеса сообщила, что в возрасте 8,5 лет умерла самая высокая собака в мире.

Рост немецкого дога по кличке Фредди составлял в холке 101,6 см. Рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса. Когда Фредди стоял на задних лапах, то его рост составлял больше 2 метров.

«Он был не просто самой высокой собакой в мире, но и собакой с самым большим и самым добрым сердцем, - написала в соцсетях хозяйка Фредди, британка Клэр Стоунман. – Это была моя жизнь, моя радость, мое счастье. Он был единственным на миллион, и его любил весь мир».

В Книге рекордов Гиннеса сообщается, что Фредди был младшим в помете. Когда хозяйка брала его, она и не подозревала, что он вырастет до таких размеров.

Главный редактор Книги Крейг Глендейл вспоминает, что лично измерял Фредди в 2016 году. Пес показался ему «нежным гигантом».

- Фредди вызывал у нас всех улыбку. Мы будем по нему скучать. Я рад, что у нас была возможность поделиться его историей со всем миром. – написал в официальном аккаунте Книги рекордов Гиннеса Глендейл.