Вторая волна: европейские страны закрывают границы из-за пандемии

Несмотря на появление вакцины от COVID-19 и начало прививочных кампаний во многих странах, опасная инфекция продолжает расширяться по миру и собирать новые жертвы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на появление вакцины от COVID-19 и начало прививочных кампаний во многих странах, опасная инфекция продолжает расширяться по миру и собирать новые жертвы.

В поисках выхода европейские страны принимают меры, чтобы не допустить заноса на свои территории новых штаммов вируса.

Чехия с сегодняшнего дня закрывает границы. Попасть на территорию страны смогут лишь граждане, для других въезд будет невозможен. Правда, есть ряд оснований, по которым иностранцам все же удастся пересечь границу. Среди них: работа, учеба, разрешение на проживание в Чехии, посещение родственников и некоторые другие.

Франция с 31 января вводит аналогичные меры – попасть на территорию Пятой республики смогут граждане стран ЕС, а также те, кто сумеет предоставить уважительные причины для посещения, подтвердив их документально. Кроме того, ужесточаются карантинные меры – закрываются крупные торговые центры, а полиции предписано строго следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил.

Германия закрывает границы для граждан тех стран, где выявлены новые штаммы коронавируса. В частности, ограничения коснутся Британии, ЮАР, Бразилии и Португалии. Данная мера будет действовать как минимум до 17 февраля. Отмечается, что ограничения не распространяются на граждан ФРГ, а также на гуманитарную деятельность.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразилось свыше 102 миллионов человек, жертвами опасной инфекции стали свыше 2,2 миллиона.

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