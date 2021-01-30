Прививка от коронавируса для онкобольных: врач из "красной зоны" рассказал о правилах

В инструкцию к прививке «Спутник V» добавлен новый пункт о вакцинации от коронавируса онкобольных пациентов «с осторожностью» Фото: Артем КИЛЬКИН

Одной из обсуждаемых тем этой недели стало дополнение в инструкции к первой зарегистрированной российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Теперь в документации указано, что решение о прививке для онкобольных пациентов должно приниматься «с осторожностью». Как пояснил журналистам глава команды разработчиков вакцины академик РАН Александр Гинцбург, это означает, что лечащий врач должен рассматривать вопрос иммунизации с учетом соотношения риска и пользы.

На чем будут основываться онкологи, принимая решение, и какая реакция на прививку может быть, если человек болен раком? Об этом kp.ru рассказал врач-онколог, работающий в «красной зоне» одного из ковидных госпиталей, член Ассоциации онкологов РФ Дмитрий Барановский.

ОТ ПОДАВЛЕННОГО ИММУНИТЕТА ЭФФЕКТА НЕ ЖДИ

- Ключевое место в лечении онкологических заболеваний наряду с хирургическим методом занимают химиотерапия и лучевая терапия. Оба этих вида лечения оказывают супрессию на все звенья иммунитета (то есть подавляют его. - Ред), - поясняет врач. - В результате у пациента утрачивается специфический иммунитет, сформированный за счет прививок, в данном случае - иммунитет, выработанный после вакцины против коронавируса. Организм становится восприимчивым к инфекции, риск смертности повышается.

На сегодня уже проведен ряд исследований по оценке эффективности иммунизации онкопациентов различными «неживыми» вакцинами, отмечает Дмитрий Барановский. По антиковидным прививкам таких данных пока нет, но по типу все три российские вакцины относятся к неживым - и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», и «КовиВак» Центра им.Чумакова. «Причины низкой эффективности в уже проведенных исследованиях связывают с недостаточностью клеточного и гуморального (то есть за счет антител. - Ред.) звеньев иммунитета», - говорит эксперт.

- Может быть, тогда для людей с онкологическими заболеваниями предпочтительнее «живые» вакцины на основе ослабленных штаммов коронавируса? В разных странах мира ученые ведут работу над ними.

- Такие вакцины точно нельзя назначать пациентам с ослабленным иммунитетом, поскольку они могут вызвать неконтролируемую пролиферацию (то есть размножение, разрастание. - Ред.) вирусных частиц в организме. Что приведет к тяжелой форме заболевания. Считается, что применение «живых» вакцин у людей с онкологическими заболеваниями возможно не менее, чем через 6 месяцев после завершения химиотерапии и при наличии стойкой ремиссии.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧАМ

- «Спутник V» не несет такого риска, как «живые» вакцины, и в этом смысле безопасен для применения у пациентов с онкологическими заболеваниями, - продолжает Дмитрий Барановский. - В то же время при планировании вакцинации нужно понимать, что риск быть инфицированным и низкая эффективность прививки напрямую связаны с уровнем иммуносупрессии (подавления иммунитета) и тяжестью онкологического заболевания. Пациент с большой долей вероятности не ответит на иммунизацию, и у него не появится антител, если уровень иммуносупрессии высокий.

Таким образом, принимая решение о вакцинации онкопациентов, важно обращать внимание на такие факторы, как: характер течения заболевания, проведение химио-, лучевой и иммунотерапии, наличие уже сформированного иммунитета и общий эпидемиологический анамнез, резюмирует врач-онколог.

Что касается безопасности аденовирусных вакцин (к такому типу относится «Спутник V») для онкопациентов, то опасения насчет активизации опухолевого процесса из-за такой прививки беспочвенны, поясняет Дмитрий Барановский

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России будут проведены специальные клинические исследования для проверки эффективности «Спутника V» у онкологических больных. Об этом сообщил главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн. В испытании примут участие 250 добровольцев, исследование продлится 6-7 месяцев.

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