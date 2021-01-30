"Пляски на костях": близких Юлии Началовой затравили после документального фильма о певице

Зрители в шоке от того, что семья обнародовала тайны артистки, которые она так тщательно оберегала от публики Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Документальный фильм "Подлинная история Юлии Началовой", который вышел на этой неделе к 40-летию со дня рождения звезды, вызвал жаркие споры среди зрителей. Ведь ради съемок семья Началовой и ее близкая подруга-пиарщица Анна Исаева обнародовали очень личные сообщения, которые певица в агонии отправляла им перед смертью.

Так, выяснилось, что Юлия Началова до последнего пыталась скрыть болезнь и лгала поклонникам, что отдыхает в Риме. В тот момент знаменитая пациентка уже находилась в больнице с угрозой ампутации пальца на ноге и пережила первую операцию.

- Але, Нютик. Я в Инстаграм выкладываю, что свалила в Рим на несколько дней, - наговаривала Юля Исаевой (эти аудиосообщения прозвучали в фильме). - Чтобы какие-то там разговоры - не разговоры... Скажи: все сплетни, работала-работала - и поехала отдохнуть в Италию. Я там такие расписные посты делаю, сейчас еще повыкладываю, что, типа, улетела, ставлю геолокацию - Рим, Рим, Рим... На всякий случай, если будут говорить про больницу, скажи: "Какая больница? Она в Риме".

Кроме того, в ленте показали и нелицеприятные моменты из личной жизни артистки: ее измену мужу-футболисту Евгению Алдонину, войну за квартиру с хоккеистом Александром Фроловым. А первого супруга Началовой, экс-солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского и вовсе назвали ничтожеством, обвинив в неверности и доведении Юли до анорексии...

Все это шокировало поклонников Юлии Началовой. По мнению зрителей, которым они щедро делятся в соцсетях, такой фильм очерняет образ артистки и выставляет ее далеко не в лучшем свете.

"Лучше бы организовали концерт памяти Юлии, чем трясти грязным бельем на всю страну", "Певицы два года, как нет, а семья продолжает хайповать и зарабатывать на трагедии", "Юля бы не хотела такой огласки, зачем копаться в ее прошлом?", "Ничего святого у родных, это мерзко и аморально", "Стыд и позор семье, вытащили все скелеты", "Это танцы на костях!", - возмущаются поклонники Началовой.

Высказалась о фильме и экс-ведущая "Дома-2" Ксения Бородина.

- После смерти людей надо провожать красиво, и если делать фильмы, - то только с самыми приятными воспоминаниями. А у нас любят мусолить и вытаскивать грязь, - поделилась звезда телестройки. - "Слили" ее голосовые сообщения, в которых она пыталась скрыть болезнь. Делать такое после смерти - это просто днище!

Ближайшая подруга Началовой Елена Метлюк еще год назад, на первом прогоне фильма, разругалась с Анной Исаевой из-за скандальных кадров киноленты.

- Я больше не могу молчать, этот фильм стал последней каплей! - заявила тогда Метлюк. - Мертвые не могут говорить, и это ведет к полному искажению фактов, а главное, выдаче заведомо ложной информации. Аня, ты перешла все границы в своем соавторстве - прекрати это немедленно ради памяти Юли! Всем известно, что она задолго до смерти хотела тебя уволить. Мне противно!

Этого мнения подруга придерживается и до сих пор.

- Друзья, хватит задавать мне ненужные вопросы, я не буду тратить на это свою энергию, - написала на днях Елена о вышедшем фильме. - Все, что хотела, я уже сказала. Жизнь продолжается...

Кроме того, скандальная лента может закончиться судебным иском. Как пишут СМИ, Дмитрий Ланской думает подать в суд на Ларису Долину, которая оскорбила его на всю страну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спор за квартиру обернулся скандалом: любовник-хоккеист отобрал жилье у дочери Юлии Началовой

Громкая история получила неожиданную развязку (подробности)