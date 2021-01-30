Персональные данные правоохранителей сливают в Telegram

В мессенджере Telegram после акций 23 января появился канал, в котором публикуются личные данные полицейских и росгвардейцев, принимавших участие в охране порядка в тот день. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мессенджере Telegram после акций 23 января появился канал, в котором публикуются личные данные полицейских и росгвардейцев, принимавших участие в охране порядка в тот день. У канала уже более 8 тысяч подписчиков, и, как утверждают специалисты, для решения этой задачи используются как специальные программы распознавания и идентификации лиц, так и слитые базы данных силовиков.

В канале публикуются имена силовиков, адреса их проживания, фотографии, телефоны, данные о членах семьи и других родственниках. О том, что это может грозить всем этим людям конкретными неприятностями, можно и не говорить. Нечто подобное уже происходило во время протестов в Белоруссии, когда деанонимизацией силовиков занималась даже специальная команда, а «белорусский» канал НЕХТА, который вели из Польши, координировал всю эту работу. Кстати, то, что это не какая-то самодеятельность неизвестных энтузиастов, косвенно подтвердил и объявленный в России в розыск и скрывающийся сейчас в Германии один из ближайших сторонников Навального Леонид Волков, который написал, что, мол вы говорили, что «нам нужна собственная НЕХТА, так мы ее создадим».

Характерно, что аналогичный канал, только публиковавший личные данные участников протестов, администрация мессенджера весьма быстро заблокировала, а вот в отношении канала по деанону силовиков такой расторопности не проявляет.

Самим силовикам угрозу считать реальной вряд ли стоит, но вот что касается членов семьи, то для тех же разгоряченных юнцов, дети и жены полицейских и росгвардейцев могут стать добычей. Вспомним, как некто гражданин Синица, один из активистов прошлых протестов, призывал уничтожать членов семьи силовиков. Правда, стоит вспомнить и то, как он каялся потом на допросах и в зале суда, определившему ему меру наказания.

Публикация данных силовиков явно преследует и цель спровоцировать их на более жесткие действия в отношении протестующих на будущих акциях. Организаторам надо добиться как можно большего ожесточения противостоящих сторон. А то, что страсти уже достаточно накалены, свидетельствует хотя бы реакция «строителей Прекрасной России Будущего» и сторонников Навального на стихотворение Семена Слепаков, в котором тот критически отозвался о том, что творили протестующие на своих акциях 23 января. И вроде бы ничего особо обидного Слепаков не написал, но дело дошло до явных угроз.

«Умри от рака! …» «Гори на земле, а не в аду! **** тебе побольше и жизни покороче!...» «Я надеюсь, вся твоя семья сдохнет, **** ушастая. Начинай оглядываться, когда идешь по улице уже сейчас!!!», «ты сдохнешь и семья твоя сдохнет, за твою позицию, ушастая шестерка», «Я видел твоих детей в ТЦ, когда в следующий раз увижу, то знай – зеленка приготовлена, - это лишь малая часть того, что прислали Слепакову в ответ на публикацию стихотворения «про добро». И малая часть еще и потому, что в остальных откликах проклятия перемежаются с откровенным матом и еще более отвратительными оскорблениями.

Бессмысленная и беспощадная борьба «против тирании», одним словом. Кстати, Слепаков вполне может подать заявления в правоохранительные органы, поскольку во многих таких постах содержатся откровенные угрозы жизни. И если такое творится по отношению к Слепакову, который еще вчера был для этой публики «своим», «родным» то можно только догадываться, какие чувства обуревают их по отношению к «псам режима» и членам их семей.

Пример Синицы должен стать сдерживающим началом для особо горячих протестующих. Никто не уйдет от ответственности, если перешагнет за грань. Но эту ответственность, в случае чего, придется разделить и администраторам Telegram. И будет бесполезно тогда говорить, что их не предупреждали.

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