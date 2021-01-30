«Когда ушли мои дети, я вспомнила ее слова»: Проклова рассказала, как Ванга напророчила ей смерть сыновей

Елена Проклова. Фото: Андрей КАРА

Елена Проклова поделилась самой большой трагедией в своей жизни: на съемках проекта «Сегодня вечером» 67-летняя актриса рассказала о гибели троих сыновей. Она дважды теряла новорожденных детей, и эта боль до сих пор живет с ней. Елена призналась, что знала об их кончине задолго до их смерти. Об этом ее предупредила болгарская прорицательница Ванга.

Программа была посвящена 110-летию со дня рождения Ванги. Как и многие советские знаменитости, Елена бывала у Ванги в болгарском селе Рупите. Знаменитая провидица ушла из жизни в 1996 году, Проклова успела побывать у нее дважды, и Ванга предупредила, что ждет ее в будущем.

- Ее первым предсказанием было - "кровь свою терять будешь". Когда ушли мои дети — трое моих мальчиков — я вспомнила эти ее слова, - рассказала актриса.

В первый раз артистка не поняла, как интерпретировать эти слова. Но Ванга добавила: «Ты еще ко мне приедешь, тебе надо кое-что еще сказать».

И лишь когда Елена пережила потерю детей, она поняла, что имела в виду прорицательница. Впервые трагедия случилась в ее браке с врачом Александром Дерябиным. Елена родила близнецов, но новорожденные мальчики оказались слишком слабенькими и умерли вскоре после появления на свет. Смерть детей разрушила их брак, Елена и Александр разошлись.

Во второй раз Проклова потеряла малыша, которого она родила от бизнесмена Андрея Тришина. Новорожденный сын супругов прожил совсем недолго. Но Елена с мужем не оставили попыток стать родителями. Общее горе сплотило их, им еще больше захотелось иметь детей. И в 1994 году у Прокловой и Тришина родилась дочь Полина.

Елена и Андрей прожили в браке больше 30 лет и вырастили дочь Полину. Фото: PhotoXPress.ru

Когда Проклова приехала на прием к Ванге во второй раз, целительница ей сказала: «Не думай ни о чем, все в твоей жизни будет хорошо!». После этого прорицательница жестом дала понять, что ей больше нечего сказать. Елена вспомнила, что тогда вышла во двор, села на землю, ее трясло. Актриса призналась, что ей было очень страшно, но в то же время она начала смеяться.

За бизнесмена Андрея Тришина Проклова вышла замуж в 1984 году. Полина стала ее вторым ребенком. Старшую дочь Арину она родила в первом браке с режиссером-документалистом Виталием Мелик-Карамовым.

С Андреем Тришиным Проклова прожила много лет, но в 2015 году супруги приняли решение развестись. Они остались друзьями. По словам Прокловой, выходить замуж она больше не собирается и намерена сосредоточиться на творчестве.