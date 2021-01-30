Секонд-хенд от знаменитостей: Рудковская продает куртку за 2 млн, а Киркоров - "королевское" пальто

Лучезарный Филипп стал первым, кто решился выставить на продажу одежку со звездного плеча Фото: Иван МАКЕЕВ

То ли пандемия так повлияла на кошельки звезд, что приходится считать каждую копейку, то ли в гардеробных нет места для обновок. У знаменитостей новая мода: продавать онлайн ненужные вещи. На специальной платформе для шопоголиков артисты выставляют как новую одежку с биркой, так и б/у. Купить может каждый желающий - хватило бы денег.

Оценить наряды селебрити "Комсомольской правде" помог стилист Евгений Радэлис. Разбираемся, кому подойдут обновки с бар... звездного плеча.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

Главная звезда онлайн-барахолки. Лучезарный Филипп стал первым, кто решился выставить на продажу одежку со звездного плеча. Кроме того, поп-король - безусловный лидер среди продавцов. 1334 товара (!) от Киркорова ждут своих новых хозяев. Ценник - на любой кошелек: от 6,6 тысяч рублей за футболку до 294 тысяч за шубу от Фили.

Комментарий стилиста:

Пальто Dolce&Gabbana (235 тысяч рублей)

Пальто Филиппа Киркорова. Фото: oskelly.ru

- Американский социолог Герберт Блумер выделял 7 функций моды. Одна из них – вызывающая зависть демаркация высших классов. Иначе говоря, одежда демонстрирует богатство. Так вот это пальто «Dolce&Gabbana» буквально кричит о своей баснословной цене. Не сомневаюсь, что в таком пальто Филипп был бы видным гостем и на приёме Людовика XIV, который питал большую страсть к ярким представлениям и дорогим нарядам. Отделка вышивкой, пайетки и золотистый стеклярус – всё придаёт творению итальянских кутюрье помпезный вид. Носить это пальто стоит с вещами попроще, хотя обувь и головной убор могут повторять его декор. Так композиция будет более сложной и вместе с тем гармоничной.

Куртка Versace (53 тысячи рублей)

Куртка Филиппа Киркорова. Фото: oskelly.ru

- Стиль Киркорова узнаваем сразу. И при этом личного стиля у него, по сути, нет. Как такое может быть? – спросите вы. Поясню. Стиль – это совокупность характерных признаков и черт, отличающих одну манеру одеваться от другой. А Филипп всегда разный. Кому-то нравится его наряды, а кому-то нет. Но ему это неважно. Его цель – привлекать внимание, так как оно конвертируется в деньги. И с данной задачей Киркоров справляется отлично. Пример тому и это пёстрая куртка от некогда любимого мной Дома моды «Versace». Лично у меня она вызывает ассоциации с образом Джокера из одноимённого фильма, хотя цветовая гамма совпадает лишь частично. В такой куртке без внимания не останешься. К слову сказать, цена определена вполне разумно. Изначально эта куртка стоила вдвое больше.

Ботинки Balmain (37 тысяч рублей)

Ботинки Филиппа Киркорова. Фото: oskelly.ru

- И тут Филипп себе не изменяет. Только посмотрите на эти потрясающие сапоги от французского Дома моды «Balmain»! Где вы ещё такие видели? Мне они чем-то напоминают ботфорты воинов царской кавалерии, то есть тех родов войск, которые выступают в бой на лошадях. Но уж больно богатый у этих сапог декор. В такой обуви Филипп мог быть только генералом. А если серьёзно, то вещь отличная. Но, полагаю, что кисточки на передней части сапог многих смутят. Цена весьма разумная – раза в 3 ниже исходной.

ЯНА РУДКОВСКАЯ

Хозяйственная Рудковская продает онлайн не только свои вещи (как правило, это ну очень нарядные и вечерние платья), но и, видимо, мужа-фигуриста Евгения Плющенко. Всего у продюсера 137 лотов стоимостью от 6,5 тысяч до 1,9 млн рублей.

Комментарий стилиста:

Мини-юбка Dolce&Gabbana (236 тысяч рублей)

Юбка Яны Рудковской. Фото: oskelly.ru

- В модной тусовке ведётся непрерывная война за внимание. Каждая светская дама стремится выделиться и превзойти других. Это юбка от «Dolce»&Gabbana» даёт своей обладательнице огромное преимущество – как супероружие воину в компьютерной игре. Что ж, вещь, конечно, интересная, но есть у неё есть два маленьких недостатка. Первый – массивный декор из искусственных камней в области пятой точки: если неаккуратно сесть, то камни могут посыпаться. И второй недостаток – цена.

Куртка Louis Vuitton мужская (1 млн 937 тысяч рублей)

Куртка Евгения Плющенко.

- Что касается мужской куртки... Есть три базовых инстинкта человека: выживание, размножение и доминантность, или, по-простому, выпендрёж. Именно желание людей превзойти других помогает продавцам получать сверхприбыли. Цена вещи не всегда соотносится с её себестоимостью. Эти показатели могут различаться в сотни и даже в тысячи раз. Так, на Западе существует понятие "Goodwill". По сути, это деловые связи, торговая марка и репутация фирмы. Как раз они и позволяют создавать товары для демаркации высших классов общества. Тут хейтеры вспомнят сказку Андерсена о голом короле и язвительно усмехнутся...

АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ

Александру Яковлевичу до Филиппа Киркорова далеко: в его гардеробе на продажу всего 15 позиций - в основном, костюмы и пиджаки. Ценник практически "народный": от 9 тысяч рублей за брюки до 42,5 за пиджак.

Комментарий стилиста:

Рубашка неизвестного бренда (16 тысяч рублей)

Рубашка Александра Розенбаума. Фото: oskelly.ru

- Весьма необычная рубашка. В архитектуре есть такой стиль – деконструктивизм. Последние несколько лет мы можем наблюдать его проявления и в моде. Для данного стиля характерно отречение от эстетики и пользы. Деконструктивизм внедряется в любую среду «кричащими» ломаными формами, сложными для визуального восприятия. Подобные черты мы можем наблюдать и тут. Невольно возникает ощущение, что дизайн рубашки Розенбаума создавала целая группа дизайнеров, каждый из которых пожелал её по-своему украсить, но забыл об этом рассказать другими. Признаться, выбор Александра меня удивил. В такой рубашке я мог бы представить Тимати, Киркорова, но только не его. Что ж, смелый выбор.

ЭВЕЛИНА ХРОМЧЕНКО

В гардеробной знаменитого эксперта "Модного приговора" тоже нашлись нелюбимые вещи. Всего безупречная Эвелина выставила на продажу 30 лотов от 6,6 до 294 тысяч рублей.

Комментарий стилиста:

Рубашка Faith Connexion (294 тысячи рублей)

Рубашка Эвелины Хромченко. Фото: oskelly.ru

- Должен заметить, что Эвелина умна и последовательна в своих поступках. На шопинге она делает ровно то, чему учит других. Данная блузка имеет красивый приталенный силуэт. Она чёрного цвета, и потому отлично сочетается с одеждой разных цветов. В целом это весьма практичная и универсальная вещь. Но есть нюанс: блузка кожаная. И такой выбор Эвелины лично для меня был сюрпризом. Однако многих удивит совсем другое: цена блузки. Её покупателю придётся хорошо раскошелиться.

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА

Бывшая солистка группы "5sta Family" и финалистка «Фабрики звёзд-5» выставила на продажу 17 ненужных предметов гардероба. Самый дорогой - плащ за 47 тысяч рублей, самый доступный - ободок за 5,6 тысяч.

Комментарий стилиста:

Туфли Rochas (41,4 тысячи рублей)

Туфли Юлианны Карауловой. Фото: oskelly.ru

- Какие оригинальные туфли! В них вы точно не останетесь без внимания. Чтобы понять замысел их создателя, надо знать «правила игры». Дело в том, что сейчас параллельно существуют две эстетические парадигмы. Назовём первую условно «классической», а вторую – «постмодернистской». Так вот, красота в её классическом понимании – это такое гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение. Гармония же – это единство многообразия. А для эстетики постмодерна эти свойства не являются обязательными. Главное тут – оригинальность, новизна и способность удивлять. На этом, по сути, и строится весь street style. И туфли Юлианны, которые сзади напоминают ежей, яркий тому пример.