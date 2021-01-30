Михаил Горбачёв: Я против варварства и разбоев. А на юбилей подарите мне поддержку и дружбу

Михаил Горбачёв Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- ...Я слушаю. Кто это?

- Это Гамов Александр, "Комсомольская правда".

- Хорошо. Привет, Александр.

- Ой, здравствуйте. Наконец-то я до вас дозвонился. Несколько раз пытался.

Я чего хотел выяснить? У вас же этот год необычный. 2 марта грядет 90-летие, юбилей. Вы, может быть, единственный из мировых лидеров, кто, в общем-то, на такую цифру оказался способным - 9 и 0. Как вы к этому готовитесь, Михаил Сергеевич?

- Да нет, не так просто все. И сейчас я уже год в больнице.

- Ну, Михаил Сергеевич, ну, годы... И потом, у вас жизнь, видите, какая была тяжелая. Вот вы же…

- ...А то, что меня сопровождало всю жизнь - так это было желание и дух победы.

- У вас первая медаль, если мне память не изменяет, была за уборку – комбайнеру Горбачеву, мальчишке еще, дали. Правильно?

- Ой, обо всем, что относится ко мне, не буду высказывать свои суждения.

- Хорошо. Тогда такой вопрос. Когда Байден стал президентом США, вы сказали: нужно налаживать отношения России и Америке, и обязательно продолжить разоружение. Путин и Байден уже созвонились, и договор СНВ-3 пролонгирован еще на пять лет. Как вы оцениваете этот поступок Байдена и Путина?

- Я думаю, что, в принципе, это не моя цель и не моя страсть – воевать. А мое желание и твердое стремление - сохранить победу и уйти от войны. Не допустить войны. Вот это, я думаю, мне помогает (жить).

Потому что, в этом есть (состоит) главное желание людей. Люди хотят жить мирно, свободно, трудиться и улучшать жизнь.

- Как вы думаете, Горбачев помогает сейчас нашей политике российской своими заявлениями?

- Вопрос не понял.

- Я считаю, что Горбачев своими заявлениями помогает сейчас российской и мировой политике. Вы согласны с этим?

- Я тебе скажу так, что все, что я предлагаю, если честно, кто читает, изучает, знает ситуацию мою и мои предложения, - только бы без войны. Чтоб без войны!

Не допустить войны. Не допустить разрушения. Сохранить мир и стремиться к улучшению жизни людей.

- Как вы думаете, Байдену, Путину удастся, благодаря их заявлениям, практическим шагам, - сохранить мир?

- Это надо обсудить. Первое и самое главное – встречи, переговоры, договоры. И - никакого варварства.

Вам желаю всего доброго.

- Еще один вопрос, Михаил Сергеевич. В последнее время, по воскресеньям, вы знаете, в Москве митингуют в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг Навального. Как вы это оцениваете?

- Вокруг чего?

- Навальный, Алексей Навальный, оппозиционер такой. Как вы оцениваете эти протестные акции (не разрешённые), которые в Москве происходят?

- Я, конечно, против всякого разбоя. Но я - за свободу. И поэтому должны быть люди, которые это разделяют. И их обвинять во всем и вся - нельзя. Вам желаю именно этого.

- Что подарить вам на 90-летие?

- Чтоб вы посвятили свою жизнь этому – служили, как говорят, самая фраза правильная, служили людям.

- И все же - как вы свой юбилей собираетесь отметить?

- Боюсь, что могут всякие пандемии помешать.

- И что вам подарить на 90-летие?

- Поддержку и дружбу. Больше ничего мне не нужно.

- Мы вам желаем здоровья.

- А уж это ничем не заменимо.

- Михаил Сергеевич, вы себя, пожалуйста, берегите. Вы оптимист.

- Хорошо.

- Я вас поддерживаю.

- Спасибо тебе.

- Обнимаю вас.

- Спасибо.

- До свидания, счастливо.

- Пока.