Малярия и сонная болезнь: что надо знать туристам о риске тропических болезней на Занзибаре

Занзибар сейчас – самый популярный зимний курорт Фото: Shutterstock

Занзибар сейчас – самый популярный зимний курорт (хотя еще полгода назад он для большинства из нас был островом из сказки про Айболита). Прямые рейсы летают почти из десятка городов России. Пляжный отдых на Занзибаре в январе 2021 года выбирают 26% клиентов турфирм, поделились с “КП” эксперты портала Level.travel. Для сравнения: на долю Турции приходится 18% продаж.

Лидирует Занзибар и количеству страховых случаев на отдыхе (логично: куда больше ездят – там чаще обращаются к страховщикам). В “Ингосстрахе”, скажем, в новогодние каникулы 30% всех страховых случаев среди путешественников пришлись на Танзанию (если в абсолютных цифрах – около 80 человек). Среди них, впрочем, не было ни малярии, ни желтой лихорадки, ни сонной болезни, ни другой экзотики. Туристы лечились от расстройств желудка, простуд, аллергий, солнечных ожогов, кто-то порезался о кораллы, наступил на морского ежа, потрогал медузу и получил ожог – все как на любом курорте.

Но все же. За три месяца, что наши путешественники летают на Занзибар (официально Россия открыла авиасообщение с Танзанией в августе, но реально рейсы запустили с ноября), уже было несколько тревожных сообщений о малярии. Теперь вот – сонная болезнь.

Что важно знать туристам о рисках заразиться тропическими недугами на курортном острове в Индийском океане?

Обязательных прививок для поездки на Занзибар нет. Однако туроператоры рекомендуют отпускникам позаботиться о профилактике, рассказали “КП” в компании “Интурист”: “Рекомендуется принимать препараты от тропической малярии (лариам, мефлохим). Начать принимать препараты следует за неделю до поездки, продолжить принимать в течение пребывания там и еще 3 недели после возврата из Танзании. Перед поездкой также рекомендуется сделать прививку от желтой лихорадки, иммунизацию против гепатита A и столбняка за 10 дней до планируемого въезда в страну. Сертификат о сделанной прививке действует в течение 10 лет. Переносимость данной прививки, как правило, очень хорошая, однако беременным женщинам такую прививку делать нельзя”.

Рекомендации включены в памятку для туристов, которую, по идее, должны выдавать каждому клиенту. Но это именно рекомендации. Всемирная организация здравоохранения давно уже исключила Танзанию из списка стран, где путешественникам необходима прививка от желтой лихорадки, самой опасной болезни из этого списка. От малярии прививки не существует.

Роспотребнадзор тоже выпустил официальные рекомендации для путешественников, хотя конкретных стран санитарное ведомство не называет – предупреждает всех сразу: “В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные и паразитарные заболевания. ...Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других)...

…Важно заблаговременно уточнять в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания. Для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности:

- употребляйте только ту пищу, в качестве которой вы уверены;

- пейте только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода). Нельзя использовать лед, приготовленный из сырой воды;

- обязательно подвергайте термической обработке мясо, рыбу, морепродукты;

...

- мойте овощи и фрукты безопасной водой и обдавайте их кипятком;

- всегда тщательно мойте руки с мылом перед едой;

- не допускайте при купании в водоемах и бассейнах попадания воды в рот;

- для защиты от укусов насекомых применяйте средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно закрывайте сетками окна и двери.

Если вы обнаружили места присасывания клещей, следы укусов кровососущих насекомых, высыпания или любые другие кожные проявления, немедленно обратитесь к врачу.

...Для профилактики малярии необходимо заблаговременно до выезда в эндемичные по малярии страны Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки начать прием противомалярийных препаратов”.

Что важно знать туристам о рисках заразиться тропическими недугами на курортном острове в Индийском океане? Фото: Shutterstock

МАЛЯРИЯ

Два официально подтвержденных случая малярии в Татарстане связаны все-таки не с пляжным отдыхом в отелях на Занзибаре, а с сафари в материковой Танзании (такие экскурсии предлагают в том числе и российские туроператоры). “Отдыхающие поехали на сафари, пошел сильный проливной дождь, из-за этого они не смогли вернуться в отель. Охотники заночевали в открытой пустыне и заметили, что там было много комаров”, - рассказали предысторию в Управлении Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Еще один случай - в Ижевске после отдыха на Занзибаре от малярии умер 29-летний молодой человек.

Малярию переносят комары вида Anopheles. По данным Всемирной организации здравоохранения, 93% случаев болезни фиксируются в Африке. В 2018 году от малярии умерли 405 тысяч человек, более свежей статистики у ВОЗ нет. В России в 2019 году зарегистрировано 108 случаев малярии. Все – завозные, в основном из Нигерии и других стран Африки, из Танзании тоже были – 3 случая.

СОННАЯ БОЛЕЗНЬ

Сонная болезнь, или африканский трипаносомоз – болезнь, которую переносит муха цеце – вообще не фигуририует в рекомендациях Роспотребнадзора и туроператоров. Эта болезнь крайне редкая в наши дни. За 18 лет, с 2000 до 2018 года, количество заражений уменьшилось на 95%. ВОЗ говорит всего о 977 случаях на весь мир за 2018 год (более актуальных цифр опять же нет).

Да, практически все в Африке: больше всего в Конго и еще несколько в совсем не туристических государствах (от 10 до 100 случаев в год). В Танзании – меньше десяти заболевших за год. И речь обо всей стране, большая часть которой расположена в материковой части Африки, а не об острове Занзибар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Февраль. Купить билет и сэкономить: Отдых в межсезонье подешевел почти вдвое

Самые популярные маршруты сейчас — Москва и Санкт-Петербург, Сочи и Крым, Турция и Занзибар (подробности).