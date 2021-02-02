Визитные карточки гения

Это фото Менделеева было сделано в Санкт-Петербурге в 1897 году. Фото: wikimedia.org

Легенда или не легенда, что свое гениальное открытие Дмитрий Иванович сделал во сне? Когда об этом заходил разговор, химик лишь хитровато посмеивался: по всей его жизни, по работам его выходило, что идея периодического закона возникла у него еще в студенческие годы - уплывала и вновь возвращалась. Мысль о закономерном химическом родстве элементов, из которых состоит весь мир, да и мы сами.

Менделеев расположил элементы по возрастанию их атомного веса и стал искать связи между атомным весом и химическими свойствами. Собрал кучу визитных карточек, которые нашлись дома, написал на одной стороне название элемента, на другой - его атомный вес и формулы некоторых важнейших его соединений. Так и шел к своему открытию. И поразил ученых, когда в составленной таблице оставил пустые клетки для элементов, о существовании которых пока и не догадывались. Но потом постепенно те невидимки стали открывать... Как он и предвидел.

А дома у него все валилось и рушилось. Он долго взвешивал - жениться ли на Феозве Лещевой, подруге своей сестры: чувства не было, а той очень хотелось, да и сестра подругу поддерживала... В общем, женился. И уж три года, как сын на свет явился, а счастья семейного как не было, так и нет.

Он на несколько месяцев уезжает в Америку - изучает новейшие методы добычи нефти и воочию убеждается, что делается это самым хищным способом: человек убивает землю, на которой живет. Вернулся.

...С Анной, дочерью казачьего полковника, Менделеев встретился в доме старшей сестры. И был ошеломлен чувством, которое вдруг нахлынуло на обоих. Но Феозва развода давать не соглашалась. И отец Анны не поддерживал эту внезапную любовь дочери - сослал ее в Италию от греха подальше. Дмитрий Иванович ее провожал и мучился от сознания, что, может быть, больше никогда не увидит любимую... А когда подошло время ехать в Алжир на химический съезд, он неожиданно для себя кинулся к Анне, в Италию... Священник тайно их обвенчал (его на другой же день лишили сана), но все-таки они соединились.

И жизнь его потекла по-другому. Он ощутил прилив новых сил, мысли его устремились в полет. В буквальном смысле: он давно занимался исследованием газов, а тут надумал подняться на воздушном шаре, чтобы провести наблюдение на высоте. И как бы попутно создал герметичную гондолу, об изобретении которой через несколько десятков лет заявит Огюст Пиккар. А Менделеев все же летит - на шаре, наполненном водородом, - и один! Его пытались отговорить - у аэростата нет необходимой подъемной силы. А он ответил: «Аэростат - это тоже физический прибор. Вы видите, сколько людей следит за полетом, как за научным опытом. Я не могу подорвать их веру в науку».