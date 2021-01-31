Экс-супруг Анфисы Чеховой женился на ее копии

Анфиса Чехова. Фото: Инстаграм.

Актер Гурам Баблишвили и телеведущая Анфиса Чехова развелись в 2017 году. 43-летняя Анфиса не скрывала, что ушла от мужа из-за его измен. Тем не менее, супругам удалось сохранить дружеские отношения ради 8-летнего сына Соломона. Анфиса так до сих пор и не объявила о новом избраннике. Зато ее бывший муж быстро устроил свою личную жизнь. Осенью прошлого года появилась новость, что Гурам станет отцом во второй раз: его подруга ждет ребенка. А теперь стало известно, что пара сыграла свадьбу. Избранницей Гурама стала 26-летняя актриса и блогерша Юлия Томилина.

Новая супруга Баблишвили младше него на 13 лет. Молодожены не афишируют свадьбу, однако в Инстаграме Томилина уже сменила свою фамилию на фамилию мужа.

Подписчики отмечают, что очередная избранница актера – копия его бывшей жены Анфисы Чеховой. У нее тот же типаж: яркая внешность, большая грудь и аппетитные бедра. Очевидно, актеру нравятся женственные формы, поэтому он и выбрал девушку, очень похожую на его бывшую.

Напомним, Анфиса и Гурам связали себя узами брака в 2015-м, но через два года развелись. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни – в Абхазии у него была вторая семья. К тому же его раздражал статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании восьмилетнего сына, в его Инстаграме часто появляются снимки Соломона.

- Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: голая, услужливая и в наморднике, - пошутила как-то Анфиса, опубликовав в Инстаграме пляжный снимок, на котором она позирует в бикини и в солнцезащитной маске. - Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин». Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю, почему я всё время этому сопротивляюсь? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом.

После развода рядом с Анфисой так и не появилось постоянного спутника. Одно время ходили слухи о ее романе с ведущим программы «Адская кухня» Эдуардом Демченко. Эдуард и Анфиса вместе отдыхали на Мальдивах и в Абу-Даби, причем во втором путешествии их сопровождал сын телеведущей Соломон. Однако насколько близкие отношения их связывали, ни Анфиса, ни Эдуард не рассказывали.