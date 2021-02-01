Прощание с Василием Лановым 1 февраля 2021: прямая онлайн-трансляция

Прощание с актёром пройдёт в Театре имени Вахтангова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник народный артист СССР Василий Лановой будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прощание с актёром пройдёт в Театре имени Евгения Вахтангова 1 февраля с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

Видео-трансляцию церемонии можно посмотреть на сайте kp.ru.

Василий Лановой скончался 28 января в возрасте 87 лет, сообщал ранее сайт KP.ru. В конце декабря у Василия Ланового обнаружили коронавирус во время планового тестирования перед спектаклем. Несмотря на то, что у артиста не было симптомов болезни, родные решили передать его под наблюдение врачей. Коронавирус тогда нашли и у жены Василия Ланового, Ирины Купченко.

Утром 28 января артиста перевели в реанимацию, а ночью Василий Лановой скончался.

Лановой родился в Москве 1934 году, с 1957 года служил в Государственном академическом театре имени Е.Вахтангова. Дебют в кино состоялся в 1954 году с картины "Аттестат зрелости".

В 1961 на экраны СССР вышел фильм по повести Александра Грина "Алые Паруса". 26-летний Лановой сыграл в ней Артура Грея. В том же году Лановой сыграл эпизодическую, но очень яркую роль отдыхающего на пляже в фильме "Полосатый рейс". Зрителям Василий Лановой запомнится своей ролью Ивана Вараввы в картине "офицеры"

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