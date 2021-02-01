Ученые выяснили, у каких родителей вырастут самые благодарные дети

Отношения между поколениями всегда были непростыми Фото: Shutterstock

Такие выводы можно сделать из статьи испанских ученых, опубликованной недавно в авторитетном научном издании International Journal of Environmental Research and Public Health (Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения). В центре внимания на этот раз оказалась агрессивность детей и подростков, направленная на своих родителей.

Отношения между поколениями всегда были непростыми. Начиная еще с древних времен. Вспомним хотя бы Геракла, убившего своих детей , или Кроноса, своих отпрысков поедавшего. В XIX веке противоречия между зрелыми и юными описал в своем бессмертном романе «Отцы и дети» Тургенев. Но а в наше время с его убыстрившимися темпом и интенсивностью жизни эти проблемы только обострились. Как считают испанские ученые, из-за всех новшеств, входящих в наш быт, все большее значение приобретает такая проблема, как агрессия молодых и юных по отношению к своим папам и мамам. Конечно, речь не идет о карамазовских страстях или избиении родителей детьми. Чаще всего детская агрессия проявляется в криках, скандалах, истериках, необоснованных претензиях и обвинениях родителей. Но и этого, мягко говоря, достаточно. Ведь всем хотелось бы ощутить благодарность от выросшего чада.

Но, очевидно, складывающаяся внутри семьи атмосфера определяется прежде всего тем, как родители своих детей воспитывают, то есть стилем воспитания. Кто-то чаще бывает со своими домочадцами ласков и мягок, а кто-то суров и жесток. Кто-то контролирует каждый шаг - чтобы подстелить соломки, или наказать за непослушание. А кто-то предпочитает взрослеть вместе со своими детьми (или не взрослеть).

В исследовании испанских ученых стиль воспитания рассматривался с точки зрения двух параметров:

1) строгость/надзор – показывает ту степень, в которой родители используют контроль и надзор, предъявляют требования зрелости и поддерживают утверждающую позицию авторитета по отношению к своим детям.

2) вовлеченность/принятие - показывает насколько высоко и сильно родители проявляют привязанность к своим детям, оказывают им поддержку и общаются с ними, рассуждая обо всем.

В результате ученые выделили четыре стиля воспитания:

1) Авторитетный (высокая строгость/надзор и высокое принятие/вовлечение);

2) авторитарный (высокая строгость/надзор и низкое принятие/вовлечение);

3) снисходительный (низкая строгость/надзор и высокое принятие/вовлечение);

4) пренебрежительный (низкая строгость/надзор и низкое принятие/вовлечение)

Изучали жизнь и семейные отношения более двух тысяч юношей и девушек в возрасте от 12 до 18 лет, они были разбиты на группы 12-14, 15-16 и 17-18 лет. Результаты, полученные в ходе исследования, оказались одновременно ожидаемыми и очень неожиданными.

Максимальная агрессивность детей по отношению к родителям, как выяснилось, в семьях с авторитарным стилем воспитания. Это как раз неудивительно. Понятно, что если детей держат в ежовых рукавицах, контролируют каждый их шаг и действие, то природа подростка начинает бунтовать против ограничений. Но более удивительно, что также к высокой агрессии приводит и пренебрежительный стиль воспитания - то есть отсутствие контроля и низкая вовлеченность в дела ребенка! Казалось бы, позволяешь чадушку расти, как трава, а в ответ - скандалы и ругань.

Оказывается, для более здоровой атмосферы в семье папы и мамы должны своим подросткам ставить определенные рамки. Если этих правил, ограничений нет, то растущая натура проверяет границы дозволенного и обрушивается прежде всего на тех, кто рядом, то есть на самих родителей. При этом, как пишут испанские ученые, у последователей авторитетного и снисходительного стиля воспитания отношения с детьми оказываются куда более удовлетворительными.

Самыми благополучными по уровню агрессии подростков являются те семьи, где сложился снисходительный стиль воспитания - такой вывод делают исследователи (напомним, это там, где детей не контролируют жестко, но эмоционально вовлечены в их жизнь, то есть сопереживают и поддерживают). Подростки из таких семей получили самые низкие баллы как по уровню агрессии против матери, так и по уровню агрессии против отца. Подводя итог, ученые пишут, что их работа еще раз подтверждает, воспитание должно основываться на эмоциональности, родительской теплоте и поддержке. И такое поведение старшего поколения будет лучшей защитной от детской агрессии, истерики и психоза. Так что самый главный секрет успешного воспитания ребенка – это любовь к нему.

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