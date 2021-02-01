Не родись красивой: королева красоты из Казахстана работает поваром в кафе

Гульнур Нуртаза получила звание «Мисс Кызылорда» в 2017 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Финалистка конкурса красоты, получившая титул «Мисс Кызылорда – 2017» Гульнур Нуртаза, работает поваром в одном из кафе родного города. Об этом сообщает издание Nur.kz.

В подтверждение своих слов СМИ ссылается на видеоролик, в котором девушка чистит чеснок на кухне заведения общепита, а закадровый голос сообщает, что она и есть «та самая мисс». В ответ девушка смеется, но информацию не опровергает.

Многие СМИ, видимо, вспомнив сказку о Золушке, понизили девушку до посудомойщицы – так выглядит еще жалостливее.

Согласно сведениям портала, Гульнур недавно полностью осиротела – два месяца назад умерла ее мама, а отец скончался ранее, и 19-летней девушке пришлось устраивать жизнь самостоятельно.

И здесь красота ее подвела – потенциальные работодательницы боятся за верность своих супругов, а мужчины-начальники сразу же предлагают интим.

Гульнур Нуртаза получила звание «Мисс Кызылорда» в 2017 году, а в 2019 – принимала участие в национальном конкурсе красоты «Мисс Казахстан».