«Душ - один на всех, но церковь и мечеть — у каждого свои»: Как Россия и Турция уживаются на совместной военной базе в Карабахе

Церемония открытия Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Карабахе Фото: Министерство обороны РФ

Россию долго пугали, что у нее под носом, в Азербайджане, откроется «турецкая военная база». И после войны в Нагорном Карабахе это стало почти неизбежно. Но все, на что согласилась Москва — на Совместный российско-турецкий центр (СРТЦ) по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Что это будет за центр, никто не знал. Слухи ходили разные.

Поэтому, как журналист «Комсомолки» отправился на открытие этого «базы»-центра - посмотреть на все что вокруг него.

ПАКИСТАНСКИЕ ФЛАГИ НА КАВКАЗЕ? НУ-НУ...

Расположен российско-турецкий центр у маленького села с труднопроизносимым названием Киямаддинлли — это в Агдамском районе Азербайджана (все, кто успел пожить в СССР, должны помнить вино «Агдам» - да, это как раз тут). От Киямаддинлли до столицы Карабаха Степанокерта, отсюда — всего 40 километров по разбитой, ухабистой дороге через горы. Мы же ехали сюда из города Гянджа. Того самого, в который не раз прилетали бомбы во время войны в Карабахе.

По дороге то тут, то там мелькают флаги Азербайджана, Турции и Пакистана Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Наша колонна неслась с максимальной скоростью, но даже из окна автобуса мне было понятно — тут только что была война. Некоторые придорожные магазинчики так и стоят пустые. На многих витринах наклейки крестами — защита от ударной волны, чтобы стекла не бились. Но воронок от бомб нет. За то по дороге то тут, то там мелькают флаги Азербайджана, Турции и Пакистана (пакистанцы, как и турки, осенью 2020-го открыто выступили на стороне Азербайджана). Висят прямо рядом друг с другом. На многих машинах — тоже наклейки с этими флагами.

Не доезжая до самого российско-турецкого центра азербайджанская военная часть. Вся окружена свежими траншеями и земляными валами. Центр стоит особняком и от деревни, и от военной части и вообще как будто от всего окружающего.

- Прямо в чистом поле мы, - комментирует провожающий нас российский военный, он показывал, как наши офицеры тут устроились. - Причем еще месяц назад здесь еще ничего не было. Вообще.

А теперь свеженький асфальт, который очень бросается в глаза на фоне остального бездорожья. И ряд одинаковых домиков из железных листов. Внутри, как выразились военные, уютно.

Расположен российско-турецкий центр у маленького села с труднопроизносимым названием Киямаддинлли Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

КАК В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ

- Да мы как в отеле живем, - улыбается молодой российский офицер. - И питание очень хорошее, душ вот с горячей водой.

- А столовая одна на двоих с турками?

- Да. Но зоны отдыха отдельные. И у нас церковь. А у них тут - своя мечеть.

Сердце центра — командный пункт. Тоже совместный. Два кабинета для командиров - дверь в дверь. Два ряда столов с компьютерами. И экраны во всю стену. При этом у каждой из стороны — России и Турции тут есть и свои командные пункты поменьше.

Я зашла в российский. Огромные карты на столах! А на гигантском мониторе беспрерывно передается картинка с беспилотника. Никогда до этого ничего подобного не видела, но по ощущениям, как в компьютерной игре какой-то.

Центр стоит особняком и от деревни, и от военной части и вообще как будто от всего окружающего Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Знаете, - говорю я офицеру за главным столом. - Есть такое сообщество трансгуманистов, они считают, что лет через 20 все войны будет бескровные. Командиры будут выставлять макеты своих армий и атаки будут онлайн. А все солдаты живы и здоровы в казармах.

- Почему через 20? Я бы сказал через 5, - улыбается офицер.

Я так и не поняла, шутит он или правда так считает.

ТРИ БОЛЬШИХ РАЗНИЦЫ

Решение создать вот такой вот российско-турецкий центр появилось 11 ноября на встрече Сергея Шойгу со своим турецким коллегой Хулуси Акара. А построил все - Азербайджан. Быстро, буквально за месяц. У военных вообще все быстро, без церемоний. Ленточку перерезали, не успела я еще из автобуса выйти. Брутальным мужчинам вообще не до этой светской гламурности, как мне показалось.

А вот на плацу пришлось задержаться — военный оркестр сыграл гимны Азербайджана, России и Турции. И выступили генералы от трех стран. министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. И замминистра обороны национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу.

Решение создать вот такой вот российско-турецкий центр появилось 11 ноября Фото: Министерство обороны РФ

Просто приведу цитаты из их речей. Потому что говорили генералы вроде бы одно и тоже, но ... не совсем одно и тоже.

- Товарищи офицеры, 44 дневная война закончилась полной победой Азербайджана, - чеканил азербайджанский министр обороны генерал Закир Гасанов. - Положен конец нагорно-карабахскому конфликту, продолжавшемуся 30 лет. Усилиями военно-политического руководства России и Турции был достигнут мир в регионе. Особое значение имеет соглашение между Россией и Турцией о создании этого совместного центра. Уверен, в центре будет создана дружественная атмосфера.

В центре есть условия для занятий спортом Фото: Министерство обороны РФ

- Усилиями и волей руководителей трех государств — России, Азербайджана и Армении — был фактически остановлен самый продолжительный кровопролитный конфликт на постсоветском пространстве, - сделал свои акценты зам. Министра обороны России генерал Александр Фомин. - Наши миротворцы разминируют территории, работают над обменом пленных и телами погибших, содействуют возвращению беженцев. Большую помощь в этом оказывают азербайджанские и армянские стороны. Организовано и тесное взаимодействие с минобороны Турции. А руководством Азербайджана проведена колоссальная работа по созданию этого прекрасного центра.

Турецкий замминистра обороны Юнус Эмре Караосманоглу говорил дольше всех. Но если коротко:

- Глобальные события в последние годы еще раз доказали значимость сотрудничества с Россией. Российско-турецкий центр имеет более важное значение, чем кажется на первый взгляд.

В конце церемонии были посажены деревья на аллее российско-турецкой дружбы. Небольшие и пушистые сосны стали вообще первой растительностью здесь, в совместном центре.

ОБЕД С ПРИСТРАСТИЕМ

За обедом в военной палатке встретились все — журналисты из России, Азербайджана и Турции. Ну, и азербайджанский оркестр. И, конечно, военные. Мне даже показалось, что кто-то из местных жителей пришел.

- Слава Богу, война закончилась. Нет ничего хорошего в кровопролитии. Сколько погибло и у нас, и в Армении, - наконец произнес хоть что-то про Армению азербайджанский журналист Фардин Исазаде. - Но вот к чему некоторые заявляют, что азербайджанский и армянский народ не совместимы генетически? Что это за бред?

- А на следующей неделе уже будет закладка нового международного аэропорта в Карабахском регионе. В городе Физули. Он сейчас просто стерт с лица земли, - говорит мне другой азербайджанский журналист.

Зона отдыха Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- А зачем там международный?

- Уже летом в Шуше (город, передачу которого Азербайджану оплакивала и оплакивает до сих пор вся Армения, — ред.) будут фестивали. Туристы прилетят со всего мира. Мечети восстанавливать, там же все уничтожено. Одна осталась из 20.

И понеслось - про взаимные обиды армян и азербайджанцев, про разбомбленные города, погибших женщин и детей, и про то, какой народ старше.

- Не было никакой Армении еще 200 лет назад! И все эти древние храмы здесь на самом деле не армянские, а албанские. Вы почитайте исторические источники, там же все написано.

Все тоже самое, только в отношении Азербайджана я слышала в Ереване осенью 2020-го. Даже удивительно, как два соседних народа говорят друг про друга одно и-то же.

Медицинский пункт Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- На ваш взгляд конфликт закончен? Не будет продолжения? - спрашиваю я азербайджанских журналистов.

- Нет, не будет. У Армении вооружения почти нет. И экономика в упадке. И это наша земля.

- А как думаете, буду ваши народы дружить?

- Куда деваться-то! Нас с места не сдвинешь - мы соседи.

А вот это чистая правда, думала я, когда проезжала снова по дороге в аэропорт.

ИЗ ДОСЬЕ КП

У российских и турецких военных в Совместном центре будет по 60 офицеров. И никакого тяжелого вооружения. За то — много средств связи и беспилотников, которые будут летать над Карабахом и передавать в центр — что вокруг происходит.