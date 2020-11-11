Министры обороны России и Турции подписали меморандум о контроле за перемирием в Карабахе

Достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения и введение российских миротворцев остановили кровопролитие, завил Шойгу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом в среду, 11 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сообщили в ведомстве.

Достигнутые лидерами России, Азербайджана и Армении соглашения и введение российских миротворцев остановили кровопролитие, завил Шойгу.

"Присутствие российских миротворцев обеспечит стабильность в кризисном регионе, остановит потоки беженцев, будет способствовать их возвращению к местам проживания", - сказал Шойгу.

Совместный мониторинговый центр будет находиться на территории Азербайджана. Специалисты будут вести сбор и проверку информации о соблюдении мирного договора. Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями соглашения.

Напомним, что 10 ноября, при содействии России, Азербайджан и Армения подписали договор о прекращении огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. В его условия входит ввод в регион российской миротворческой группы, которую возглавил генерал-майор Рустам Мурадов, полное прекращение огня, передача пленных, помощь раненым и мирным жителям, а также возврат в состав Азербайджана Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов.