Предсказание на 2021 год: космическая близость с любимыми

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков

Оглядываясь на промелькнувшие торжества, можно смело констатировать: российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков встретил новый 2021 год едва ли не лучше всех.

Хотя и вдали от дома.

Заправлены в планшеты космические карты…

– 2020-ый мы все провели, как космонавты: долго находились в замкнутом пространстве, отрицали законы гравитации, старались оставаться на связи, проводили эксперименты, рассчитывали друг на друга. Мы все были мужественными. Мы героически пережили этот год. И сейчас я хочу сказать спасибо тем, кто рисковал своей жизнью, чтобы спасти наши. Вы мои герои! Я знаю, как много времени вы провели вдали от своей семьи и многие мужественно работают в новогоднюю ночь, не имея возможности обнять своих близких.

В канун новогодних праздников телевизионную сетку пополнило множество новых роликов – рекламных и социальных – многие из них были очень трогательными, но даже в их ряду ролик Шоколада «Россия» – Щедрая Душа!

Любимая семья космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

С новогодним видеопоздравлением космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, которое он адресовал россиянам, стоит особняком. Глубокий мужской голос произносит слова признательности, слова благодарности так тепло и прочувствованно, словно считывает их в душе каждого, кто смотрит это видео.

Ничто так не сближает людей как искренность и откровенность, и минувший год показал, как важно вовремя говорить добрые слова тем, кого любишь – и своей семье, и всему человечеству.

Но снится нам трава у дома

– Я тоже очень скучаю по своей семье. Я так давно не видел их и первый раз буду встречать новый год без них. Наверняка они смотрят на меня прямо сейчас и очень-очень ждут, когда я вернусь.

Сергей уже несколько месяцев находится на борту Международной космической станции, и для него в эти дни многое было впервые: первое космическое путешествие, первый выход в открытый космос, первое празднование нового года в безвоздушном пространстве и впервые – без любимой семьи: жены Ольги, сына и дочки.

Любимая семья космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

Малышам так сложно объяснить, почему папу показывают по телевизору, но его нет рядом, так трудно видеть их слезы и не иметь возможности обнять. Наверное, это был бы незабываемый, но все-таки грустный Новый год, если бы не новогоднее чудо.

Тебя я услышу за тысячу верст

– Любимые, мне вас не хватает. Но я нахожу силы в том, что напоминает мне о доме. А пока – загляните под елку. Мы радуем друг друга даже на расстоянии. С новым годом! Делитесь теплом! Где бы вы ни были.

Положить под елочку сладкий подарок от папы, бороздящего просторы Вселенной, космонавту помог бренд Шоколад «Россия» – Щедрая Душа!, став первым российским брендом, проложившим путь от МКС до уютного дома на Земле, в котором очень ждали весточку от папы-космонавта.

Любимая семья космонавта Сергея Кудь-Сверчкова

«Космическое сближение» совершенно точно – тренд, который пришел к нам надолго. Мы становимся ближе друг к другу, невзирая на расстояния, и протягиваем руку помощи тому, кто сейчас в этом нуждается. Да и есть ли что-то более приятное, чем радовать любимых людей? Тем более что шоколад – порой самый короткий путь к радости здесь и сейчас.

Факт. Традиции праздновать Новый год на МКС – 21 год, с того момента, как впервые было установлено круглогодичное пребывание экипажей в космосе.

Факт. Космонавт на МКС видит в сутки 16 закатов и 16 восходов и может, при желании, отметить приход нового года 16 раз, так как за сутки станция делает 16 витков вокруг Земли.