Павел Крашенинников - о проекте об уголовной ответственности для подростков: Затягивать с законом точно не будем

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 1 февраля, стало известно, что Владимир Путин дал поручение рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних граждан от уголовной ответственности - при их примирении с потерпевшими.

Президент призвал обсудить этот вопрос с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте России. Отмечается, что в дальнейшем - при необходимости - могут быть представлены предложения «по совершенствованию законодательства Российской Федерации в соответствующей сфере».

Эту тему мы обсудили с известным правоведом Павлом Крашенинниковым...

- Павел Владимирович, как бы вы прокомментировали эту довольно любопытную информацию?

- ...Конечно, это такая история, которую можно только приветствовать. Потому что мы знаем, что во многих случаях при совершении, я подчеркиваю, не тяжких преступлений, конечно, лучше было бы, чтобы наказание несовершеннолетних не было связано с лишением их свободы.

Поэтому президент поручил выработать механизмы, чтобы можно было сделать поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы.

Мне кажется, это правильная позиция, ее нужно проработать совместно с Уполномоченным по правам ребенка, с МВД, посмотреть статистику, которая есть в Судебном департаменте при Верховном суде.

- Давайте напомним, мальчики и девочки какого возраста считаются несовершеннолетними?

- До 18 лет, конечно же.

- Мы с вами с Урала, с рабочих окраин, хулиганских районов. Я даже был в лагере для трудновоспитуемых.

- Серьезно?

- Конечно.

- Это сильно расширило ваш кругозор, да, Александр?

- Да, и поэтому так приветствую это поручение президента. Меня не посадили – и вот, вырос законопослушным гражданином. И меня интересует, когда закон может быть принят, когда заработает?

- Александр, здесь самое главное – надо обратить внимание, что это – пока – не внесение законопроекта, а поручение. То есть идет подготовка проекта закона. Безусловно, нужно, чтобы проект был внесен уже подготовленным. С тем, чтобы и ожидания президента, и, самое главное, общества, не обмануть.

Поэтому прежде вся статистика, все последствия предлагаемых норм должны быть оценены с разных сторон.

- То есть скоро нам этот закон не ждать?

- Затягивать точно не будем. Мы уже в аппарате нашего Комитета Государственной Думы по законодательству вопрос обсудили. Сейчас у депутатов региональная неделя, то есть они работают в своем избирательном округе, а на следующей неделе уже будем обладать более полной информацией, и тогда станет понятно, как будем действовать.

- Спасибо огромное. А вы в детстве на учёте в детской комнате милиции не состояли?

- Ты знаешь, нет... Но квартал на квартал мы дрались. Да и ни один хоккейный матч у нас не заканчивался без драк. Всякое бывало. Да, это так: многие из нас - из хулиганов.