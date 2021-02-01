Через 13 лет после смерти Кати Огонек в семье певицы произошло новое горе

Певица Катя Огонек. Фото: Youtube

В семье звезды шансона Кати Огонек, настоящее имя Кристина Пенхасова, случилось горе. Через 13 лет после смерти 30-летней исполнительницы умер ее папа Евгений Пенхасов. Мужчина до последнего вздоха скорбел о наследнице.

Продюсер Елена Бейдер сообщила о трагедии в семье Кати Огонек. По ее словам, скончался отец певицы, с которой она дружила долгие годы. Причины смерти Евгения Пенхасова не озвучиваются. "Сегодня не стало Евгения Пенхасова, папы Кати Огонек... Легендарного Семеныча. Дружили и были близки 10 лет. Сердце разрывается. Прости, и я тебя прощаю", - написала женщина в блоге.

Горе произошло через 13 лет после кончины Кати. Евгений Семенович долгое время работал с ансамблем "Самоцветы". Именно он заметил хорошие вокальные данные дочки и стал всячески способствовать ее музыкальной карьере.

Однажды Пенхасов уговорил своего друга, известного поэта-песенника Александра Шаганова, написать песню для дочери. Потом был записан альбом, на котором певица исполнила песни. В 16 лет Катя переехала в Москву, где пела в жанре поп-музыки. Некоторое время работала в группе Михаила Танича "Лесоповал".

В 1995 году выиграла конкурс в жанре русский шансон. Первоначально выступала под псевдонимом Маша Ша, затем - Катя Огонек. Много гастролировала, выпустила несколько альбомов.

Девушка умела на пике славы 24 октября 2007 года от отека легких и острой сердечной недостаточности. По одним данным, причиной смерти стал цирроз печени. По другим - вокалистка страдала эпилепсией и попала в больницу после приступа.

Катя похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Москве. У нее осталась дочь Валерия, которую знаменитость родила в 2001 году. Девочка жила с родителями звезды шансона. В настоящее время пробует свои силы в шансоне и даже записала песню, которую посвятила памяти мамы. Выступает под сценическим именем Лера Огонек. "Рана не затянулась, боль останется навсегда. Каждый раз в жизни будет что-то напоминать о маме, и каждый раз от этого становится все больнее и больнее. Мне бы очень хотелось еще хотя бы раз поговорить с мамой. Я бы сказала, что очень ее люблю, что очень по ней скучаю", - рассказывала дочь певицы.

Все, кто знал Огонек, отмечали ее скромность. "Катя не так уж много зарабатывала. Жила она в Москве на съемной квартире, содержала родителей. Катя была простой русской бабой и никто не замечал за ней никакой звездности", - делился несколько лет назад друг семьи.