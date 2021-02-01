Как будет работать «гаражная амнистия»?

Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии», которая позволит не только сократить количество документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. В среднем кадастровая оценка участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Плюс - госпошлина. Законопроект «Единой России» о гаражной амнистии предполагает, что этим будут заниматься органы местного самоуправления, отметил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

НЕ КОСНЕТСЯ «РАКУШЕК»

Так, в соответствии с документом, для подтверждения права собственности подойдет справка о членстве в кооперативе или документ о распределении гаража в совхозе. Эти бумаги не сохранились? Тогда поищите любой другой подтверждающий документ: например, технический план на гараж или выписка из технической инвентаризации. Кроме того, регионы смогут самостоятельно дополнять этот список — на случай, если есть еще какие-то документы о гаражах. Предполагается, что «гаражная амнистия» будет работать до 1 марта 2026 года.

При этом «гаражная амнистия» не коснется так называемых «ракушек». «Амнистия будет направлена только на капитальные строения. Это объекты, которые можно признать недвижимостью. Ракушки — это движимый объект», — пояснил Павел Крашенинников.

Законопроект дополнительно защит землю под гаражами. Сейчас неоформленные в собственность постройки можно снести и отдать земли под застройку без какой-либо компенсации. После принятия законопроекта собственники получат гарантии даже в тех случаях, когда земли планируют изъять для государственных и муниципальных нужд, например, при строительстве федеральных автодорог.

Документ поддержали профильные объединения и ведомства. В частности, Росреестр назвал гаражную амнистию «демонстрацией баланса частных и публичных интересов».

«Мы, с одной стороны, должны дать оформить свои права всем добросовестным гражданам, которые владеют гаражами, но по ряду причин не могут их оформить. А с другой стороны, не должны дать возможность легализовать откровенный самострой, возведенный со всеми возможными нарушениями действующих правил создания объектов капитального строительства», — отметил заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

ЗА 10 ДНЕЙ ЧЕРЕЗ «ОДНО ОКНО»

Законопроект поддержали во Всероссийском обществе автомобилистов. Председатель организации Валерий Солдунов считает, что документ отвечает интересам россиян. Главное, чтобы закон был принят и работал на всей территории страны. Ранее из-за отсутствия федерального закона в регионах вводились свои нормы регистрации гаражей. В частности, в Ульяновской области региональным законом предусмотрели возможность предоставлять в общедолевую собственность бесплатно земельный участок членам гаражных кооперативов, если есть документы, подтверждающие выделение земли, рассказал замминистра строительства и архитектуры Ульяновской области Александр Таушкин.

В свою очередь председатель одного из местных ГСК Даниил Рожецкий добавил, что право собственности оформляется просто и удобно – за 10 дней через «одно окно» в МФЦ или на сайте Госуслуг. В итоговом варианте документа предусмотрят дополнительные возможности для инвалидов — помимо приоритета на использование земельного участка для размещения гаража для людей с ОВЗ в законопроекте пропишут и места для стоянки их автомобилей около дома. Кроме того, определят, как получить неоформленный гараж и землю в наследство — к примеру, если собственник уже умер, а имущество не зарегистрировано.

Предполагается, что законопроект примут уже в марте 2021 года.