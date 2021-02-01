«У них в сауне пить можно? Что за похотливое заигрывание с чужими собаками?»: Реакции иностранцев на «Иронию судьбы»

Популярные в российском Youtube итальянцы за просмотром "Иронии судьбы". Фото: Кадр из видео Итальянцы by Kuzno Productions @ Youtube

Довольно распространенный формат контента в видеохостинге Youtube — это реакции. В эпоху тотальной фальши и повсеместных постановок обычная и естественная, эмоциональная реакция живого человека на что бы то ни было — ничего себе — оказывается востребованной. Люди записывают реакции на музыку, кино, выступления политиков, комиков, пожары и наводнения. «КП» собрала наиболее яркие проявления эмоций иностранцев, связанные с одной из главных русских комедий: «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Итальянцы

«Ошибись он квартирой в Милане, то нарвался бы на болельщика ФК «Милан» с волосатой грудью. А в России всегда встретишь красивую женщину!»

(увидев Пашу, друга Лукашина) «Ой, шапка-ушанка! Я бы себе тоже такую хотела! На женщинах такие смотрятся очень элегантно. Обожаю винтаж»

(про маму Жени) «Типичная русская мама! Всегда готовит вкусняшки»

«Вот это у него бокалище! Это пиво? В бане травяные чаи надо пить, разве нет? У них в сауне пить можно? Прямо внутри? Хороший обычай!»

«Вроде пиво было, а теперь что-то прозрачное. ВОДКА после пива! Да у них прямо мальчишник. Классная атмосфера»

«Он уже в своей тарелке себя чувствует. Может, и домой не хочет улетать? В один вечер вся жизнь перевернулась! Невероятно. Значит, не суждено ему жениться. Обожаю такие фильмы»

В России фильм "Ирония судьбы или С легким паром!" популярен до сих пор.

Американцы

(о бане) «Что это за место? Почему они все в таких простынях? Пьянющие мужчины вот так сидят. Интересно, в Советском Союзе все бани были такими?»

(о сцене в аэропорте, когда Женю сажают на самолет) «Для меня это — классическая русская вечеринка. На них обычно после того, как все ушли или уснули, на кухне остаются 2-3 человека, которые продолжают выпивать и что-то обсуждают»

(о первой встрече Ипполита и Жени) «Помнить должен, но я не помню! Какое классное оправдание. Он очень хорошо полетал в самолете и теперь не помнит, как оказался в другом городе. Телепорт! Эта сцена похожа на то, как папа отчитывает тинейджера, который первый раз пришел домой пьяным»

«Напиться и попасть в какую-нибудь переделку может каждый. На эту тему и у нас есть куча фильмов. Но их почему-то не называют шедеврами комедии. Поэтому я сам решил разобраться, что к чему. Слышал, что в России пьют много водки, но мешать ее с пивом и закусывать шоколадом мне и в голову не приходило! Я решил повторить. Никогда не делайте этого. Я выпил водки с пивом в Денвере (Колорадо), а очнулся и пришел в себя на следующий день в Далласе (Техас). До сих пор не могу понять, как там очутился. Мне кажется, я ощутил себя немного русским».

Немцы и голландцы

(о песне про ясень) «Музыка в фильме оказалась очень приятной. Смысл этих песен, конечно, мне был не особо понятен. Но я все равно слушал их с удовольствием. Особенно запомнилась песня про беседу с каким-то деревом»

(о шутке «взвесимся на брудершафт») «Смешным в этом фильме мне показался лишь главный герой: такой милый, беззащитный, пьяный мальчик. Местами бескультурный и наглый. В остальном непонятно, где надо смеяться. Странный юмор. Так и не поняла смысл шутки, про весы»

Юмор "Иронии судьбы" иностранцам непонятен. Фильм кажется им грустным.

(о Лукашине и соседском доге в лифте) «Зачем нужно было менять любящего ее красавца-мужчину с личным авто на субтильного, заунывно-поющего алкоголика? К тому же со странным похотливым влечением к заигрыванию с чужими собаками. В общем, я в шоке. Неужели в России этот тип мужчин наиболее привлекателен?»