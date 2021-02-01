Зеленскому не терпится «выдать замуж» Украину за блок НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Политика украинской власти в отношении НАТО почему-то сильно напоминает мне поведение женщины с низкой социальной ответственностью. Американский хахаль (главарь блока) спит с ней и даже живет в ее доме, куда притащил свою мебель, иногда подкидывает подарки и деньги, но не женится. Ну а если сказать без ехидных шуточек, то всерьез выглядит это так: военные США уже давно обосновались в украинской хате, засели в штабах армии незалежной, дрессируют ее солдат и офицеров, строят военные объекты на Украине, дарят списанную или даже еще вполне пригодную боевую технику (я – о стареньких патрульных катерах и о противотанковых комплексах «Джавелин»), утверждают в войсках стандарты НАТО, но как только киевские политики и генералы заводят разговор о вступлении Украины в альянс, - ей указывают на место за порогом «загса». Похоже, что такой унизительный статус «гражданской жены» блока уже достал до печенок украинского президента Владимира Зеленского.

Во время недавнего интервью американскому телеканалу он не выдержал и прямо с экрана обратился к президенту США Джо Байдену с вопросом: "Мистер Президент, почему мы до сих пор не в НАТО?!". И тут же добавил, что вхождение Украины в альянс поможет Киеву "вернуть" потерянные территории и противостоять России. Вон оно что. И тут случилось забавное: один из польских дипломатов в Киеве (считай, - разведчик) проговорился своему земляку-журналисту, что после интервью Зеленского посол США на Украине Кристина Квин позвонила ему и как школяра-двоечника стала отчитывать за незнание элементарных требований НАТО для тех, кто хочет вступить в блок. Короче, устроила Зеленскому ликбез. И упорно повторяла ему, что страны, желающие присоединиться к альянсу, не должны иметь территориальных проблем и внутренних конфликтов. А также им следует полностью урегулировать различные территориальные споры с соседними странами (прямой намек на Крым и Донбасс).

Но вот еще об одном условии – о выводе военных формирований другого государства, если они есть на территории Украины, она промолчала. А ведь такие формирования США есть. Например, в Очакове или на полигоне Яворов. Промолчал об этом и Зеленский.

А тем временем на Украине все упорнее гуляют слухи о о размещении новых военных объектов США и НАТО в Сумах, Шостке, Харькове и Мариуполе. Квартирант становится хозяином… А «гражданский брак» Украины с блоком остается.