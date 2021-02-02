Побочный эффект: за время пандемии количество обращений детей к окулистам выросло на рекордные 70%

Среди дошкольников число обращений к специалистам увеличилось на 70%, среди детей старшего возраста – на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

По сообщению 13-го канала израильского телевидения, в стране отмечен серьезный рост количества проблем со зрением у детей.

Среди дошкольников число обращений к специалистам увеличилось на 70%, среди детей старшего возраста – на 20%.

Специалисты уверены – причиной всему являются ограничения, связанные с коронавирусом, и постоянное использование детьми различной электроники: компьютеров, планшетов, смартфонов. Кроме того, дети гораздо реже стали бывать на свежем воздухе.

В Институте Рушинека выяснили, что израильские школьники (с 6 по 12 класс) проводят у экранов различных устройств порядка 7-8 часов в день: в среднем 1,2 часа в день уделяется компьютерным играм, 1,8 часа – телевизору, 3,4 часа – общению в соцсетях преимущественно с использованием смартфонов. Кроме того, старшие школьники ежедневно занимаются с использованием сервисов видеосвязи.

Специалисты пока никак не прореагировали на видеосюжет и не дали рекомендаций по сохранению зрения у детей в условиях пандемии и вынужденных ограничений.