«После применения спецсредства она успокоилась»: американские полицейские использовали перцовый газ при задержании 9-летней девочки

Правоохранителей вызвала мать девочки Фото: REUTERS

Полиция города Рочестер (штат Нью-Йорк) опубликовала видео задержания 9-летей девочки поле семейного конфликта.

Не сумев справиться с ребенком, предварительно «упакованным» в наручники, полицейские использовали для успокоения перцовый спрей.

Правоохранителей вызвала мать девочки, утверждавшая, что в ходе скандала дочь обещала убить ее и покончить с собой. Прибывший наряд принял решение доставить нарушительницу в больницу, но ребенок, явно находившийся в состоянии стресса, ехать наотрез отказался.

Когда на девочку надели наручники – неизвестно, но в ролике видно, что ребенок сидит на заднем сиденье патрульной машины со скованными за спиной руками. После недолгих уговоров один из полицейских распыляет девочке в лицо спецсредство, и вскоре запись обрывается.

Замначальника полиции Рочестера Андре Андерсон выразил свое несогласие с действиями подчиненных:

– Это не выглядит так, как если бы она сопротивлялась – ей просто не понравилось, что ее попытались принудительно отвезти в больницу. Патрульные несколько раз пытались усадить ее в машину, а когда это не удалось – тогда один из них и использовал газовый баллончик.

Мэр города Лавли Уоррен с заявлением Андерсона согласилась, добавив, что это «не то видео, которое способна смотреть мать».

А вот глава местного профсоюза полиции действия сотрудников полностью оправдывает, считая что девочка представляла угрозу для себя и окружающих, а «после применения спецсредства она успокоилась».

Так или иначе, ребенка доставили в больницу и после осмотра и беседы с врачами отпустили.

Небольшой город Рочестер (ок. 200 тысяч жителей), расположенный в западной части штата Нью-Йорк, попал в сводки новостей в сентябре прошлого года в связи с массовыми беспорядками, вспыхнувшими после задержания и гибели психически нездорового афроамериканца Даниеля Пруда. Волнения в городе стали причиной массового ухода сотрудников полиции в отставку.