В США осквернили статую Махатмы Ганди

Пресс-секретарь Белого дома в ходе брифинга заявила, что в администрации обеспокоены случившимся Фото: REUTERS

В калифорнийском городе Дэвис неизвестные осквернили статую Махатмы Ганди.

Подобный акт вандализма в отношении памяти индийского общественного и политического деятеля происходит в США не впервые: дважды в 2020 году другая статуя Ганди, установленная в Вашингтоне, была облита краской.

В США проживает большая община выходцев из Индии, составляющая, согласно данным последней переписи населения, 1,2% от общего числа американцев. Индийские корни есть у нынешнего вице-президента США Камалы Харрис и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.

Произошедшее в Дэвисе вызвало не только возмущение, но и недоумение: в Америке стало модным явлением рушить и портить изваяния тех, кто имел хоть какое-то отношение к рабовладению. Возможно, ненависть к Ганди у вандалов вызвала его философия ненасилия (сатьяграха), оказавшая влияние на движения сторонников мирных перемен.

О случившемся стало известно в Белом доме: о порче монумента Ганди в Дэвисе сообщил Дженнифер Псаки один из журналистов.

Пресс-секретарь Белого дома в ходе брифинга заявила, что в администрации обеспокоены случившимся. Она пообещала обсудить это с президентом Байденом.