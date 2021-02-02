«Похудела на 25 килограмм»: блогер и телеведущая Ида Галич – о комплексах, антителах и расставании с мужем

Ида Галич в самом свежем списке топ-блогеров Forbes на третьем месте среди звезд, которые больше всего зарабатывают в инстаграме Фото: Личный архив

Выпускница команды КВН «Москва не сразу строилась» Ида Галич за последние пару лет добилась многого и достаточно быстро. У Иды серьезные рекламные контракты, миллионы подписчиков в социальных сетях, она ведет программу на телеканале «Пятница!». А в свежем списке топ-блогеров журнала Forbes Галич на 3-м месте среди звезд, зарабатывающих в инстаграме больше всех в стране – с доходом в $0,85 млн.

- Расскажите, как вы справились с главной напастью последнего года – коронавирусом? Восстановились полностью? Остались ли у вас еще антитела?

- Я достаточно легко все перенесла, единственное что выпала на продолжительный срок из работы, но потом все нагнала. Жалко только, что антител практически не осталось. И все же, ощущение того, что мы живем в какое-то историческое время, воспоминания о котором останутся с нами надолго - присутствует.

Ида Галич рассталась с мужем Аланом Басиевым. Поэтому в новый дом переезжает с родителями и сыном. На фото — дом Галич, за который она 1 февраля внесла последний платеж по ипотеке Фото: Личный архив

- Год прошел после того, как вы родили сына. Судя по развешанным на улицах столицы рекламным билбордам с вашим изображением, вы уже скинули набранные за беременность килограммы. Вообще какие-то комплексы по поводу внешности вас преследовали? Как относитесь к пластике?

- После родов набрала 25 килограмм, но успела почти все их скинуть к концу года. Правда за январские каникулы опять немного поднабрала. Сейчас подсоберусь и снова скину! Как всякая девочка, я периодически комплексую из-за отдельных частей своего тела. То мне кажется, что у меня большой нос, то - что очень мощные руки… Все это решаемо с помощью спорта и самодисциплины. Да и просто нужно полюбить себя такой, какая ты есть на самом деле. К кардинальным изменениям внешности я отношусь скорее отрицательно, так как мне кажется, что большинство из них приведут к печальным последствиям в будущем. Что касается билбордов, то не буду скрывать - конечно, приятно, что девочка с неидеальным носом, раскосыми глазами, расщелинкой между зубов украшала новогоднюю Москву.

- После телевизионных эфиров, премьер – замечаете, что добавляется число подписчиков в инстаграме? Или скорее ваши подписчики из инстаграме идут смотреть ТВ?

- Связи между инстаграмом и TВ у меня особо не наблюдается. Скорее есть закономерность между медийностью, которую, несомненно, увеличивают телеэфиры и приходом новых рекламодателей-заказчиков в мои аккаунты в социальных сетях. Но, возможно, это связано и с тем, что у меня пока в портфолио и не было какого-то супер-пупер-мега-популярного телепроекта, которое бы сыграло на рост числа подписчиков. Веди я, допустим, шоу «Танцы» или «Голос», кто знает, может, Ким (речь идет о Кардашьян – самом популярном блогере в мире. Прим. Ред.) пришлось бы и подвинуться.

- Контент для соцсетей и на YouTube с вами создает большая команда?

- В общей сложности десять человек: среди них менеджмент, соавторы, монтажер и оператор, креативные и исполнительный продюсер. Команда - классная.

Ида родила год назад и уже сбросила 25 кг Фото: Личный архив

- Forbes включил вас в топ-блогеров, которые зарабатывают больше всего в инстаграме. Вы опередили по доходам блогеров, у которых больше подписчиков. И причину тогда назвали – рекламодателям важно качество контента, а не только число подписчиков. Вы держитесь – продолжаете отказываться от гивов и прочих розыгрышей призов? Какие еще «легкие и грязные» деньги есть у блогеров?

- Есть гивы, круговые гивы (честно, даже не знаю чем они отличаются), реклама непроверенных медикаментов, некачественной косметики, что-то связанное с политической или околополитической повесткой (от чего мы тоже всегда категорически отказываемся) - таких заказов масса и они всегда стоят приличных денег. Но мне все это, к счастью, совершенно неинтересно.

- Прочла у вас в инстаграме, что вы вчера внесли последний платеж – миллион рублей и закрываете ипотеку. Поздравляю! Когда новоселье в новом доме?

- Мне удобнее брать ипотеку и потом в течение года ее закрывать. Вся моя недвижимость две квартиры и вот теперь дом прошли этим нехитрым путем. И вот в феврале, дай Бог, будет новоселье.

- Вы переезжаете в новый дом с родителями и сыном Леоном. В прошлом году вы расстались с мужем. Он общается с сыном? Согласны ли вы с утверждением психологов, которое теперь в моде – женщине не страшно, а возможно, даже прекрасно быть одной?

- Конечно, они видятся! У Леона всегда будет только один отец, и он хороший отец – надеюсь и верю, что он таким и останется.

А что касается мнения психологов, то, по мне, все очень индивидуально. Безусловно, темп жизни изменился, все происходит быстрее - в том числе встречи и расставания людей. И кому-то комфортно всю жизнь быть одному или с разными партнерами, а кто-то по-прежнему верит в любовь на всю жизнь - ищет ее и находит. Я пока не могу делать выводов об этом суждении психологов, так как мне слишком мало лет для принятия подобных решений. Поживем – увидим.

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