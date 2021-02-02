Никита Михалков обратился в СК: деньги, которые он перечислил вдове Баталова, тоже исчезли

Никита Сергеевич обратился в Следственный комитет РФ с просьбой в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве Фото: Мила СТРИЖ

Режиссер Никита Михалков через своих представителей сообщил, что вынужден приостановить финансовую помощь семье Алексея Баталова.

Принимая во внимание распространенное ранее в СМИ высказывание адвоката Гитаны Аркадьевны Леонтенко – Юлии Антоновой – об отсутствии каких-либо денежных поступлений от Никиты Михалкова в адрес семьи Алексея Баталова, Никита Сергеевич обратился в Следственный комитет РФ с просьбой в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых проверить данное заявление, выяснив, кто и каким образом мог, возможно, присваивать перечисленные Никитой Михалковым и по его поручениям средства в адрес Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой, - говорится в официальном заявлении режиссера.

«Финансовая помощь семье замечательного актера и друга Никиты Михалкова – Алексея Баталова – оказывалась регулярно на протяжении нескольких лет. За это время только из личных средств Никиты Михалкова было перечислено на счет Гитаны Аркадьевны Леонтенко (вдовы А.В. Баталова) 820 000 руб. Также по поручению Никиты Михалкова помощь семье оказывалась и от имени Союза кинематографистов РФ, председателем которого он является. На все совершенные переводы есть соответствующие подтверждающие платежные документы», – отметил адвокат режиссера Павел Астахов.

Поэтому до выяснения всех этих запутанных обстоятельств и причин отсутствия денег Никита Михалков вынужден приостановить все выплаты в адрес семьи Алексея Баталова.

Мы позвонили адвокату Баталовых Юлии Антоновой, чтобы узнать, в чем суть этой финансовой неразберихи. Почему вчерашняя «группа поддержки» Баталовых вдруг сегодня пишет на них заявление в Следственный комитет.

- Ранее в своих интервью Павел Астахов говорил, что Гитана Аркадьевна якобы получает ежемесячно от Никиты Сергеевича по 300 тысяч рублей. Мол, это были личные средства режиссера. Нам стало интересно, где же эти деньги. Проверили по выпискам платежи, - объяснила нам ситуацию Юлия Антонова. – Действительно, осенью Баталовым пришли два перевода: 120 тысяч и 180 тысяч. Это были единовременные (!) платежи, которые в сумме равнялись 300 тысячам, но не ежемесячные переводы, как нам пытались представить. Более того, эти деньги пришли не от Михалкова лично, а от Российского Союза правообладателей. Поэтому Гитана Аркадьевна и дала пояснение, что не получает от Никиты Сергеевича ежемесячно по 300 тысяч.

- Российский Союз правообладателей – это организация, которой руководит Михалков…

- Все правильно. Но это юридическое лицо. Нам же пытаются внушить, что Михалков помогал вдове и дочери Баталова из личных средств. Если бы эти 300 тысяч были от Никиты Сергеевича как частного лица, вопросов бы не было. Кстати, Гитана Аркадьевна и не просила его о деньгах. Возможно, у Алексея Владимировича Баталова были какие-то авторские права, поэтому ему шли перечисления из Союза правообладателей.

- Павел Астахов утверждает, что Никита Сергеевич направил Баталовым 820 000 рублей личных денег…

- Скорее всего, эти поступления начались еще при жизни Алексея Владимировича. Я видела перечисления по 20 тысяч рублей, по-моему, с личного счета Михалкова. Вполне возможно, что за несколько лет эти ежемесячные платежи достигли суммы 820 000.

Напомним, в середине осени разразился публичный скандал между вдовой и дочерью Алексея Баталова и их «благодетелями» - супругами 73-летним Михаилом Цивиным и 72-летней Натальей Дрожжиной. Гитана Аркадьевна Леонтенко и Мария Баталова обвинили семейную пару в том, что они втерлись в доверие и завладели их имуществом: квартирами и банковскими счетами. На стороне Баталовых выступил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Он пообещал всяческую поддержку, порекомендовал адвоката Павла Астахова.

Но спустя два месяца Никита Сергеевич снял с себя личную ответственность за юридическую помощь семье народного артиста, поскольку Гитана Аркадьевна и Мария Баталова отказались от услуг адвоката Михалкова - Павла Астахова. Михалков утверждал тогда, что «совершенно искренне и бескорыстно пытался в память об Алексее Владимировиче помочь его семье решить проблему». Поэтому попросил «профессионального адвоката и порядочного человека Павла Астахова так же бескорыстно взять на себя труд в решении этого вопроса».

Сейчас Никита Сергеевич обратился в Следственный комитет РФ с просьбой в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с имуществом Баталовых проверить заявление и самой Гитаны Аркадьевны, и ее адвоката. Дело становится все интересней и интересней…

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