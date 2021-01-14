Скандальное дело о махинациях с наследством Алексея Баталова накануне получило развитие уже по новому сценарию. Обвиняемая в мошенничестве Наталья Дрожжина сделала ответный ход, подав в суд на парализованную дочь артиста. Цель иска - принудительно расторгнуть договоры ренты по трем объектам недвижимости Марии Баталовой.По этим документам право собственности перешло к Дрожжиной за символическую сумму - 75 тысяч рублей в месяц, однако из-за уголовного дела новая владелица уже несколько месяцев не переводит платежи. На словах, избавиться от проклятых договоров хотят обе стороны, однако, долгое время процесс не двигается с места.Кому невыгодно разрывать бумаги, и чем может закончиться громкое уголовное дело, kp.ru рассказала подруга обвиняемых - актриса и драматург Елена Скороходова.- Елена Дмитриевна, зачем Дрожжина подала иск, если это никак не может повлиять на уголовное дело? Разве эти договоры финансово обременительны для Цивина и Дрожжиной? - поинтересовалась \\"Комсомолка\\" у Скороходовой.- Насколько мне известно, иски поданы о принудительном расторжении договоров ренты. Потому что та сторона упорно не хочет эти договоры расторгать и возвращать свое имущество! Еще 20 июля, когда они все случайно встретились у нотариуса, это можно было спокойно сделать. Это можно было сделать и чуть позже у Михалкова - Никита Сергеевич предлагал им площадку и своего нотариуса. Но сторона Баталовых не пришла. Им, наверное, нужен был скандал.А сейчас они хотят признания договоров недействительными, чтобы им была заплачена неустойка. То есть их цель - отжать у Цивина и Дрожжиной все по максимуму. По поводу обременительности для них договоров ренты, я не знаю, что вы имеете в виду. Цивин и Дрожжина жили жизнью семьи Баталова, а их постепенно превратили в обслугу. Цивин носился с делами, Дрожжина занималась Машей. Но они любили их, хотели помочь.- Как сейчас моральное состояние Натальи и Михаила? Их угнетает уголовное дело и возможность реального срока?- Никакого реального срока не будет. В этой истории нет криминала. Договоры ренты законны. Чужих денег они не взяли ни копейки. Архив Баталова, письма Ахматовой, картины Модильяни вкупе с 17 квартирами не найдены в реальности. Они - лишь плод больной фантазии.И, конечно, сейчас моральное состояние Михаила Семеновича и Натальи Георгиевны намного лучше. Потому что в деле наметился явный перелом. Все больше людей их поддерживают. А после того, как Гитана Аркадьевна попросила удалиться из этой истории Михалкова с Астаховым, стало ясно, что цели у нее неправедные. Или у тех людей, которые за ней стоят. Думаю, что уголовное дело развалится. Или сама Гитана Аркадьевна будет отвечать за ложный донос. Хотя кто ее тронет? Она же вдова самого Баталова. Возраст у нее неподсудный. Да и с головой, похоже, возрастные проблемы. Причем, это в лучшем случае. Потому что, если голова у нее работает, значит, она просто... как бы сказать помягче... нехороший человек.- Говорят, Дрожжина и Цивин распродают свое имущество - адвокат Баталовых опасается, что супругам нечем будет обеспечить решение суда...- Это бред, очередная клевета! Проделки нездорового ума! Столько лжи, сколько сопутствует этой истории, вообще не поддается описанию. Я и не предполагала, что такое возможно.- Михаил Цивин как-то упоминал, что Гитана Аркадьевна мстит ему за то, что он узнал некую ее постыдную тайну, - вам известно, о чем речь?- Он знает все ее тайны. Они были так близки. Конечно, и я теперь кое-что знаю. Нелицеприятных моментов там много. Но Цивин до сих пор обожает Баталова и не хочет порочить его образ. Да и мне это как-то делать не с руки. Я же все-таки не домработница, а деятель культуры. Хотя самое страшное, что образ Баталова всё равно этой историей сильно покорежен.- Вам известно отношение к этому делу родственников Баталовых, например, старшей дочери актера Надежды? Многие обращают внимают, что публично мать и дочь никто не поддержал...- Я с Надеждой не знакома, но она мне импонирует. По-моему, ей некомфортно, что ее фамилию по всем каналам полощут, и она была бы рада, если бы скандал прекратился. Но Гитане Аркадьевне, как я вижу, именно скандал и нравится. Она - в центре внимания всей страны, народ ей сочувствует, по телевизору показывают, как она в молодости лихо скакала на лошади. Пиар-пиар! Видимо, она поймала этот драйв от всенародного внимания еще на истории с баней, захотела новой дозы. И вот она ее получила ценой предательства настоящих и преданных друзей. Но никто уже не будет заботиться о Маше так, как Дрожжина...Между тем, расследование уголовного дела об афере с наследством продолжается. По статье \\"Мошенничество\\" Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину грозит до 10 лет за решеткой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРодные Алексея Баталова отказались «принимать в дар» баню соседаВдова и дочь народного артиста написали резкое заявление, после того как Вадим Эльгарт оклеветал Алексея Владимировича (подробности)