В России начали дорожать машины: на сколько вырастут цены и почему

В России вновь вырастут цены на новые автомобили. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Стоимость новых машин начала потихоньку ползти вверх. Вырос ценник почти на все автомобили Toyota и Lexus, на ряд моделей Kia, на внедорожник Kodiaq от Skoda. В среднем прайс на массовые авто вырос 10-30 тыс. руб., на некоторые премиальные бренды - более чем на 50 тыс. руб.

И это только начало. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предупреждает, что машины будут дорожать и дальше. На то есть несколько причин.

- Во-первых, во всем мире растет спрос на морские грузоперевозки. Это вызовет серьезное подорожание перевозок для всех товаров, включая авто, - объясняет Шапарин. - Во-вторых, во всех автомобилях без исключения у нас есть валютная составляющая, так как в каждой сделанной в стране машине есть импортные комплектующие. Рубль слабеет, цены растут. В-третьих, у производителей были простои из-за коронавируса, которые они постараются компенсировать. Продажи падают, а у компаний есть постоянные расходы: стоимость аренды офиса и прочее. И это также скажется на ценах.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Фото: Андрей Минаев

А еще власти решили повысить утилизационный взнос на 25%. Антон Шапарин подчеркивает: нужное постановление еще не подписано, но когда это произойдет, цены вырастут автоматически. По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в этом году автомобили подорожают на 5-10% при условии, что доллар будет стоить не более 80 рублей.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, за прошлый год в России продали без малого 1,6 млн. новых автомобилей, что на 9,1% меньше, чем в 2019-м. Падение было не настолько катастрофическим, как предполагали эксперты, но теперь у покупателей просто закончились деньги.

- Люди смели все, что было можно, из-за нестабильности курса. А в 2021 году такой тенденции не будет, так как не осталось денежных накоплений, к тому же кредиты могут стать менее доступны. Новые машины людям просто не по карману. Но на рынке подержанных авто не все поднимают цены, и этим можно воспользоваться, поэтому спрос там растет, - заключил вице-президент Национального автомобильного союза.