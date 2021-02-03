Кабинет Джо Байдена: Черный, желтый, голубой - заходи сюда любой

Асель Робертс (в девичестве Толенова, она в центре) переехала с родителями в США еще школьницей. Теперь может подсказать Байдену пару фраз по-русски для разговора с Путиным. Фото: Facebook

МЯГКАЯ СИЛА

- Этот кабинет будет представлять американский народ лучше, чем любой другой президентский кабинет в истории, - пообещал Джозеф Байден, еще не будучи президентом США. Под кабинетом он имел в виду американское правительство, которое он намерен сформировать, придя к власти.

Предложив Камалу Харрис на должность вице-президента, Байден решил на этом не останавливаться и доверил финансы, окружающую среду, безопасность и проблемы пандемии COVID-19 в женские руки. Пять из пятнадцати руководящих постов в его администрации заняли представительницы прекрасной половины человечества. Рекорд за всю историю США!

Более того, две из них – первые на своих постах. Министерство финансов раньше никогда не возглавляла женщина, а теперь рулить казной доверено Джанет Йеллен, которая при Обаме руководила Федеральной резервной службой. Но это ладно, женщина на должности главного бухгалтера мало кого может удивить. Но вот министерство внутренних дел Байден также доверил даме — Деб Холланд.

Предки Деб Холланд жили в Америке задолго до того, как туда переселились белые. Теперь она будет ими руководить. Фото: Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

О том, что Камала Харрис – первая женщина, первая темнокожая и одновременно, благодаря своим корням (отец с Ямайки, мать из Индии), первая азиатка на посту вице-президента США – сообщалось уже не раз. А вот о том, что впервые в американском правительстве будут представлены коренные американцы, так политкорректно называют теперь в США индейцев, почему-то говорят нечасто. А ведь уже упоминавшаяся Холланд принадлежит к индейскому племени лагуна пуэбло. Она нередко появляется на публике в украшениях своего племени и гордо именует себя жительницей Нью-Мексико в 35 поколении. В молодых Соединенных Штатах это редкость.

Все 17 американских спецслужб – также под женским пристальным оком. Эврил Хейнс назначена Байденом куратором этих ведомств – от ЦРУ до сверхсекретного Агентства национальной безопасности.

Обычная белая женщина Эврил Хейнс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСЯКОЙ ТВАРИ ПО ПАРЕ

В многонациональной Америке, любящей поучить мир основам демократии, с расовым разнообразием в высших органах власти всегда было туго.

Только сейчас, например, в президентской администрации появился пуэрториканец. Это Мигель Кардона, который курирует вопросы образования. А ведь Пуэрто-Рико хоть формально и независимое государство, настолько тесно связано с США, что там того и гляди проведут референдум и нарисуют на флаге 51-ю звездочку.

Шли разговоры, что на его место будет назначен трансгендер, но до этого не дошло. Хотя трансгендера на всякий случай назначили. Пусть и на второстепенный пост. Помощником министра здравоохранения стала трансгендерная Рейчел Левин. 55 лет ее звали Ричард, но в 2012 Левин решила сменить имя и паспорт.

Трансгендер Рейчел Левин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот с афроамериканцами вышла явная недоработка: их в кабинете Байдена всего двое. Включая главу Пентагона, генерала Ллойда Остина. Рекордсменом в этом вопросе был Клинтон, в кабинете которого афроамериканцев было четверо.

Не нашлось у нового президента США места и для выходцев из Восточной Европы. Хотя в Америке довольно много — под 3 млн — выходцев только из России.

Справедливости ради отметим, что в Белом доме отыскалась одна русскоговорящая сотрудница. Уроженка Казахстана Асель Робертс будет руководить президентским протоколом.

Появился в американском правительстве и открытый гей. Своего бывшего соперника (исключительно в делах политических, никак не амурных), пытавшегося бороться за пост президента страны Пита Буттиджича Байден назначил на пост министра транспорта.

Открытый гей Пит Буттиджич. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕ ПОПУЛИЗМ, А ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

Ну хорошо, разнообразие так разнообразие. В конце концов, как писал классик, «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Но что все эти гендерные и расовые подходы значат на деле?

- Администрация показывает и то, чем является, и то, с какой частью народа США она будет вести диалог, - сказал «КП» профессор политологии и гендерных исследований Уэнди Смуз из Университета Огайо.

То есть если Трамп опирался на фермеров в джинсовых комбинезонах с двустволкой в руках и женой на кухне, то Байден представляет совсем другую Америку. Жителей мегаполисов обоих побережий, в которых давно смешались не только национальности, но и полы.

Разнообразие в администрации – это индикатор готовности выполнить предвыборные обещания, данные тем, кто, по сути дела, привел Байдена к власти. Тем, кто голосовал за него и против Трампа.

- Байден многим обязан именно избирателям-женщинам, они не только поддержали, но и проголосовали за него, в особенности чернокожие, - объясняет политолог Маркус Вайнберг. - Политтехнологи Байдена сделали верный выбор, настояв на том, чтобы он взял в партнеры Камалу Харрис, которая не просто сама пыталась выбиться в кандидаты от Демократов, но жестко критиковала старый партийный истеблишмент и лично Байдена. Но тут важны не взгляды Харрис, а то, что она просто находка: женщина, азиатка и афроамериканка одновременно. Не за Байденом, а за ней пошли многие избиратели и, в особенности, избирательницы.

Слова Вайнберга подтверждает статистика. По некоторым штатам доля темнокожих женщин, проголосовавших за демократов, составляла до трети от общего числа бюллетеней. Вот уж точно, жизни темнокожих важны.

- Что же касается всех остальных меньшинств – латиноамериканцев, представителей ЛГБТ, коренных американцев, афроамериканцев и пр. – то это совершенно нормальная форма не столько заигрывания с избирателями или воплощения в жизнь принципа разнообразия, сколько попытка заглянуть в недалекое будущее и обеспечить себе победу на выборах в 2024 году, - уверен Вайнберг. - Каких экономических и иных успехов добьется нынешняя администрация, особенно с учетом неясности ситуации с пандемией коронавируса, один только бог ведает. А вот то, что эта администрация была максимальной разнообразной, что в ней впервые были представлены коренные народы, геи, много женщин, чернокожие – соответствующие и многочисленные группы избирателей будут помнить. И наверняка проголосуют за Байдена еще раз. Ну или за Харрис, если Байден позволит ей сделать это.

КСТАТИ

Женщина в руководстве — это не всегда безусловное благо. И прежде чем возмущаться, посмотрите на таблицу внизу. Это данные Международной организации труда, серьезной конторы. А теперь задайте себе вопрос: много хорошего вы слышали про жизнь в Ботсване? Или, может, знаете что-то про гондурасское экономическое чудо? Вероятно, не знаете, ведь никакого чуда и нет.

Посмотрим, к чему приведет погоня за разнообразием во власти еще недавно крупнейшую экономику мира.