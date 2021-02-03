«У нас тут не митинг!»

- Я из-за решетки слышал, как подорожали макароны! - зачем-то заявил на суде Навальный. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС
В полдень Алексея Навального завели в зал Мосгорсуда, где уже ждали около 20 сотрудников зарубежных посольств и 98 журналистов. В основном тоже иностранных. Повсеместно слышалась английская речь.
В зал зашла Юлия Навальная.
- Плохая девочка, я горжусь тобой, - выкрикнул Навальный ей из-за пуленепробиваемого стекла. - Тебя даже в моей камере по телевизору показывали.
А сам суд начался с того, что Навальный стал пререкаться с судьей, заявив ей, что она должна представиться первой.
Представились. ФСИН зачитала свою просьбу - заменить Навальному условный срок на реальный - 3,5 года и 500 тысяч рублей штрафа за нарушения: оппозиционер не являлся 2 раза в месяц отмечаться в инспекцию.
- Навальный 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора, - объявил представитель ФСИН.
Навальный за стеклом стоит то подбоченившись, то скрестив руки на груди. Внимательно слушает.
- Я не мог явиться в инспекцию, я был в коме, - говорит оппозиционер.
- Период вашего лечения мы не учитываем, - отвечает уже прокурор. - Вы нарушали режим до этого и после лечения.
- Товарищ капитан, вот вы пропустили урок, вас просят принести справку, что вы пропустили его по уважительной причине...
- Не надо сравнивать себя со школьником, - отрезал прокурор.
- Я сижу в камере и слышу, как людей лишили перспектив! Подорожали яйца, макароны, - внезапно говорит Навальный.
- Говорите по существу своего дела, - перебивает судья.
- Долг каждого не подчиняться, - продолжает оппозиционер.
- У нас не митинг, - снова прерывает его судья.
И прокурор зачитывает свое требование:
- Навальный - единственный гражданин России, который второй раз получил в стране условную судимость. При такой гуманности умудрился нарушать свои обязанности. На путь исправления Навальный не встал, хотя в своих расследованиях призывает всех соблюдать закон. Прошу заменить срок условный на срок реальный.
У Юлии Навальной от переживаний намокла черная маска. И она заменила ее на обычную медицинскую.
Суд удалился на совещание.
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