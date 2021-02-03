«У нас тут не митинг!»

- Я из-за решетки слышал, как подорожали макароны! - зачем-то заявил на суде Навальный. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

В полдень Алексея Навального завели в зал Мосгорсуда, где уже ждали около 20 сотрудников зарубежных посольств и 98 журналистов. В основном тоже иностранных. Повсеместно слышалась английская речь.

В зал зашла Юлия Навальная.

- Плохая девочка, я горжусь тобой, - выкрикнул Навальный ей из-за пуленепробиваемого стекла. - Тебя даже в моей камере по телевизору показывали.

А сам суд начался с того, что Навальный стал пререкаться с судьей, заявив ей, что она должна представиться первой.

Представились. ФСИН зачитала свою просьбу - заменить Навальному условный срок на реальный - 3,5 года и 500 тысяч рублей штрафа за нарушения: оппозиционер не являлся 2 раза в месяц отмечаться в инспекцию.

- Навальный 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора, - объявил представитель ФСИН.

Навальный за стеклом стоит то подбоченившись, то скрестив руки на груди. Внимательно слушает.

- Я не мог явиться в инспекцию, я был в коме, - говорит оппозиционер.

- Период вашего лечения мы не учитываем, - отвечает уже прокурор. - Вы нарушали режим до этого и после лечения.

- Товарищ капитан, вот вы пропустили урок, вас просят принести справку, что вы пропустили его по уважительной причине...

- Не надо сравнивать себя со школьником, - отрезал прокурор.

- Я сижу в камере и слышу, как людей лишили перспектив! Подорожали яйца, макароны, - внезапно говорит Навальный.

- Говорите по существу своего дела, - перебивает судья.

- Долг каждого не подчиняться, - продолжает оппозиционер.

- У нас не митинг, - снова прерывает его судья.

И прокурор зачитывает свое требование:

- Навальный - единственный гражданин России, который второй раз получил в стране условную судимость. При такой гуманности умудрился нарушать свои обязанности. На путь исправления Навальный не встал, хотя в своих расследованиях призывает всех соблюдать закон. Прошу заменить срок условный на срок реальный.

У Юлии Навальной от переживаний намокла черная маска. И она заменила ее на обычную медицинскую.

Суд удалился на совещание.

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